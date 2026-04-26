Сытная картофельная запеканка с фаршем: готовится элементарно
Домашняя картофельная запеканка с фаршем – это простое блюдо, которое всегда выручает, когда нужно быстро приготовить сытный обед или ужин. Оно не требует сложных ингредиентов и легко готовится даже без большого кулинарного опыта. Все, что нужно – подготовить продукты и правильно их соединить. В результате вы получите нежную, сочную запеканку с румяной корочкой. Такой вариант хорошо подходит для всей семьи.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки с фаршем опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 8 средних
- фарш – 300 г
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
- лук – 1 крупный
- масло – для жарки
- яйцо – 1 шт.
- кетчуп – 1–2 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- сливки 10% или сметана – около 80 г
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- паприка – по вкусу
- сыр твердый – около 30 г
Способ приготовления:
1. Очистите картофель, промойте его и нарежьте тонкими кружочками.
2. Часть выложите в форму для запекания ровным слоем.
3. Посолите и поперчите по вкусу.
4. Сверху равномерно распределите фарш, также приправьте его специями. Накройте еще одним слоем картофеля.
5. Очистите лук, мелко нарежьте его и обжарьте на сковородке с небольшим количеством масла до мягкости. Дайте ему немного остыть, после чего добавьте яйцо, кетчуп, майонез, сливки или сметану.
6. Посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок и паприку. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
7. Залейте подготовленный картофель с фаршем полученной смесью, чтобы она равномерно покрыла все слои. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку. Запекайте примерно 30 минут.
8. После этого снимите фольгу и продолжайте запекать еще 20-25 минут до румяной корочки. Натрите сыр и посыпьте им запеканку в конце приготовления. Поставьте блюдо в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился.
9. Готовую запеканку достаньте из духовки, дайте ей немного остыть и нарежьте порционными кусками. Подавайте горячей – она хорошо подходит как самостоятельное блюдо или вместе со свежими овощами.
