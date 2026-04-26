Домашняя картофельная запеканка с фаршем – это простое блюдо, которое всегда выручает, когда нужно быстро приготовить сытный обед или ужин. Оно не требует сложных ингредиентов и легко готовится даже без большого кулинарного опыта. Все, что нужно – подготовить продукты и правильно их соединить. В результате вы получите нежную, сочную запеканку с румяной корочкой. Такой вариант хорошо подходит для всей семьи.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки с фаршем опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 8 средних

фарш – 300 г

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

лук – 1 крупный

масло – для жарки

яйцо – 1 шт.

кетчуп – 1–2 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

сливки 10% или сметана – около 80 г

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

паприка – по вкусу

сыр твердый – около 30 г

Способ приготовления:

1. Очистите картофель, промойте его и нарежьте тонкими кружочками.

2. Часть выложите в форму для запекания ровным слоем.

3. Посолите и поперчите по вкусу.

4. Сверху равномерно распределите фарш, также приправьте его специями. Накройте еще одним слоем картофеля.

5. Очистите лук, мелко нарежьте его и обжарьте на сковородке с небольшим количеством масла до мягкости. Дайте ему немного остыть, после чего добавьте яйцо, кетчуп, майонез, сливки или сметану.

6. Посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок и паприку. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

7. Залейте подготовленный картофель с фаршем полученной смесью, чтобы она равномерно покрыла все слои. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку. Запекайте примерно 30 минут.

8. После этого снимите фольгу и продолжайте запекать еще 20-25 минут до румяной корочки. Натрите сыр и посыпьте им запеканку в конце приготовления. Поставьте блюдо в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился.

9. Готовую запеканку достаньте из духовки, дайте ей немного остыть и нарежьте порционными кусками. Подавайте горячей – она хорошо подходит как самостоятельное блюдо или вместе со свежими овощами.

