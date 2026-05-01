Сытная запеканка – это один из самых простых вариантов домашнего ужина, когда хочется накормить семью быстро и без лишних хлопот. Картофель и мясо хорошо сочетаются и дают знакомый, насыщенный вкус. Такое блюдо не требует сложных ингредиентов и всегда получается удачным. Достаточно нескольких базовых продуктов и духовки. Результат – нежная текстура и аппетитная корочка.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

картофель (предварительно отваренный) – 5-6 шт.

яйца куриные – 3 шт.

молоко – 150 мл.

сыр твердый – 100 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

мускатный орех – по вкусу

масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Подготовьте форму для запекания: смажьте ее небольшим количеством растительного масла.

2. Выложите куриный фарш равномерным слоем, посолите и добавьте специи по вкусу.

3. Нарежьте отваренный картофель кружочками средней толщины. Выложите его поверх фарша, формируя плотный слой.

4. Сделайте заливку: в миске взбейте яйца с молоком до однородности. Добавьте натертый твердый сыр, соль, перец и щепотку мускатного ореха.

5. Хорошо перемешайте.

6. Залейте подготовленной смесью картофель с фаршем в форме, чтобы жидкость равномерно покрыла все слои.

7. Разогрейте духовку до 200°C. Поставьте форму и запекайте примерно 30-45 минут до румяной корочки.

8. Готовому блюду дайте немного остыть перед подачей, чтобы оно лучше держало форму.

