Сытная картофельная запеканка с мясом и сыром: готовится элементарно
Сытная запеканка – это один из самых простых вариантов домашнего ужина, когда хочется накормить семью быстро и без лишних хлопот. Картофель и мясо хорошо сочетаются и дают знакомый, насыщенный вкус. Такое блюдо не требует сложных ингредиентов и всегда получается удачным. Достаточно нескольких базовых продуктов и духовки. Результат – нежная текстура и аппетитная корочка.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- картофель (предварительно отваренный) – 5-6 шт.
- яйца куриные – 3 шт.
- молоко – 150 мл.
- сыр твердый – 100 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- мускатный орех – по вкусу
- масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
1. Подготовьте форму для запекания: смажьте ее небольшим количеством растительного масла.
2. Выложите куриный фарш равномерным слоем, посолите и добавьте специи по вкусу.
3. Нарежьте отваренный картофель кружочками средней толщины. Выложите его поверх фарша, формируя плотный слой.
4. Сделайте заливку: в миске взбейте яйца с молоком до однородности. Добавьте натертый твердый сыр, соль, перец и щепотку мускатного ореха.
5. Хорошо перемешайте.
6. Залейте подготовленной смесью картофель с фаршем в форме, чтобы жидкость равномерно покрыла все слои.
7. Разогрейте духовку до 200°C. Поставьте форму и запекайте примерно 30-45 минут до румяной корочки.
8. Готовому блюду дайте немного остыть перед подачей, чтобы оно лучше держало форму.
