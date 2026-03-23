Сытная картофельная запеканка с мясом на ужин: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Картофельная запеканка с мясом – отличный вариант блюда на ужин. Соедините куриное филе, помидоры, а также много сыра. Получится бюджетно и точно хватит на всех.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 700 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • филе – 500 г
  • помидор – 1 шт.
  • соль
  • специи
  • сыр – 120 г
  • майонез – 40 г

Способ приготовления:

1. Картофель и мясо нарезать.

2. К нарезанной картошке добавить любимые специи, соль и сметану и все хорошо перемешать.

3. Филе нарезать кубиками и так же добавить соль, специи и масло, перемешать.

4. Теперь в форму выложить лук, затем картофель и мясо.

5. Накрыть фольгой и выпекаем 40 минут при температуре 200 градусов (с конвекцией).

6. Для сырной шапочки натертый сыр смешать с майонезом.

7. Затем, когда картофель будет готов, выложить помидоры и сырную массу и запекать до зарумянивания, а дальше можно подавать.

