Картофельная запеканка с мясом – отличный вариант блюда на ужин. Соедините куриное филе, помидоры, а также много сыра. Получится бюджетно и точно хватит на всех.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

сметана – 2 ст.л.

масло – 1 ст.л.

филе – 500 г

помидор – 1 шт.

соль

специи

сыр – 120 г

майонез – 40 г

Способ приготовления:

1. Картофель и мясо нарезать.

2. К нарезанной картошке добавить любимые специи, соль и сметану и все хорошо перемешать.

3. Филе нарезать кубиками и так же добавить соль, специи и масло, перемешать.

4. Теперь в форму выложить лук, затем картофель и мясо.

5. Накрыть фольгой и выпекаем 40 минут при температуре 200 градусов (с конвекцией).

6. Для сырной шапочки натертый сыр смешать с майонезом.

7. Затем, когда картофель будет готов, выложить помидоры и сырную массу и запекать до зарумянивания, а дальше можно подавать.

