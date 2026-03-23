Сытная картофельная запеканка с мясом на ужин: как приготовить
Картофельная запеканка с мясом – отличный вариант блюда на ужин. Соедините куриное филе, помидоры, а также много сыра. Получится бюджетно и точно хватит на всех.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- сметана – 2 ст.л.
- масло – 1 ст.л.
- филе – 500 г
- помидор – 1 шт.
- соль
- специи
- сыр – 120 г
- майонез – 40 г
Способ приготовления:
1. Картофель и мясо нарезать.
2. К нарезанной картошке добавить любимые специи, соль и сметану и все хорошо перемешать.
3. Филе нарезать кубиками и так же добавить соль, специи и масло, перемешать.
4. Теперь в форму выложить лук, затем картофель и мясо.
5. Накрыть фольгой и выпекаем 40 минут при температуре 200 градусов (с конвекцией).
6. Для сырной шапочки натертый сыр смешать с майонезом.
7. Затем, когда картофель будет готов, выложить помидоры и сырную массу и запекать до зарумянивания, а дальше можно подавать.
