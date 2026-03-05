Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сытная паста с мясными шариками на ужин: можно использовать любые любимые макароны

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
429
Паста – ужин, который всегда можно быстро приготовить. Для такого блюда можно использовать фарш, который точно есть в вашей морозилке. Также сделайте нажный соус на основе грибов.

Идея приготовления пасты с фрикадельками на ужин опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты для фрикаделек:

  • 300 г куриного фарша
  • 1/2 луковицы
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст.л. панировочных сухарей
  • соль
  • перец
  • паприка
  • сушеный чеснок

Ингредиенты для соуса:

  • 1 луковица
  • 300 г шампиньонов
  • масло
  • 300-350 г макарон орзо (можно взять и другой, из твердых сортов пшеницы)
  • страчатела или сливки
  • зелень (петрушка)
  • куриный бульон, или вода + приправы

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо, натертый лук, сухари, приправы хорошо вымешать и сформировать фрикадельки,

2. Поджарить на хорошо разогретой сковороде до румяности и снять.

3. В эту сковородку добавить масло, нарезанный мелко лук и грибы, поджарить, чтобы лук и грибы приготовились.

4. Засыпать макароны, влить воду (бульон).

5. Добавить приправы, страчателлу или сливки, фрикадельки.

6. Прикрыть крышкой и тушить еще 5-7 минут.

7. Посыпать зеленью.

