Сытная паста с мясными шариками на ужин: можно использовать любые любимые макароны
Паста – ужин, который всегда можно быстро приготовить. Для такого блюда можно использовать фарш, который точно есть в вашей морозилке. Также сделайте нажный соус на основе грибов.
Идея приготовления пасты с фрикадельками на ужин опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты для фрикаделек:
- 300 г куриного фарша
- 1/2 луковицы
- 1 яйцо
- 2-3 ст.л. панировочных сухарей
- соль
- перец
- паприка
- сушеный чеснок
Ингредиенты для соуса:
- 1 луковица
- 300 г шампиньонов
- масло
- 300-350 г макарон орзо (можно взять и другой, из твердых сортов пшеницы)
- страчатела или сливки
- зелень (петрушка)
- куриный бульон, или вода + приправы
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить яйцо, натертый лук, сухари, приправы хорошо вымешать и сформировать фрикадельки,
2. Поджарить на хорошо разогретой сковороде до румяности и снять.
3. В эту сковородку добавить масло, нарезанный мелко лук и грибы, поджарить, чтобы лук и грибы приготовились.
4. Засыпать макароны, влить воду (бульон).
5. Добавить приправы, страчателлу или сливки, фрикадельки.
6. Прикрыть крышкой и тушить еще 5-7 минут.
7. Посыпать зеленью.
