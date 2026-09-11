Сытная тушеная капуста с колбасками: делимся бюджетным рецептом

Тушеная капуста с колбасками отлично подходит для домашнего обеда, когда нужно быстро приготовить сытное блюдо из простых продуктов. Овощи тушатся вместе с колбасками и томатной добавкой, поэтому получается насыщенный вкус. Такой рецепт не требует сложной подготовки, а всё блюдо готовится в одной кастрюле.

Идея приготовления сытной тушеной капусты с колбасками опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 1,2 кг.

лук – 150 г

морковь – 220 г

вода – 120 г

кетчуп – 4 ст.л.

охотничьи колбаски или краковская колбаса – 300 г

растительное масло – 15 г

чеснок – 2-3 зубчика

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать, добавить немного соли и хорошо размять руками, чтобы она стала мягче.

2. В кастрюлю налейте растительное масло и добавьте мелко нарезанный лук. Готовьте несколько минут, пока он не станет прозрачным. Затем добавьте натертую морковь, перемешайте и тушите примерно 6 минут.

3. Нарежьте колбаски кусочками и добавьте к овощам. Обжаривайте еще около 6 минут, периодически перемешивая. Именно на этом этапе колбаски успевают хорошо прогреться и передать свой вкус овощам.

4. Добавьте подготовленную капусту, перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на огне примерно на 5 минут.

5. После этого добавьте кетчуп, соль, перец, паприку и измельченный чеснок. Влейте воду и перемешайте. Тушите капусту на небольшом огне, регулярно перемешивая, примерно 15 минут, пока она не станет мягкой.

6. Если во время приготовления капуста получается недостаточно сочной, можно добавить ещё немного воды. Готовую тушёную капусту с колбасками перед подачей посыпьте свежей зеленью.

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