Если хочется приготовить полноценный обед без лишних хлопот, картофельно-мясная запеканка станет отличным вариантом. В этом блюде удачно сочетаются нежное мясо, картофель, сыр и сметанная заливка, благодаря чему оно получается сочным и очень сытным. Все ингредиенты запекаются одновременно, поэтому не нужно отдельно готовить гарнир. Такой рецепт хорошо подойдет как для семейного обеда, так и для ужина.

Идея приготовления сытной запеканки с картофелем и мясом опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 6-7 шт.

куриное филе или индейка – 450 г

яйца – 4 шт.

сметана – 250 г

твердый сыр – 200 г

лук репчатый – 1 шт.

помидор – 1 шт.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйца со сметаной. Добавьте соль и специи, после чего хорошо перемешайте до однородности.

2. Куриное филе или индейку нарежьте небольшими кусочками и добавьте в сметанно-яичную смесь.

3. Добавьте большую часть натертого твёрдого сыра и ещё раз перемешайте.

4. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Выложите его в форму для запекания, немного посолите, приправьте специями и равномерно распределите.

5. Сверху выложите подготовленную мясную смесь.

6. Сверху выложите нарезанный полукольцами лук и кружочки помидора.

7. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте примерно 1 час.

8. Затем снимите фольгу, посыпьте запеканку оставшимся сыром и верните в духовку ещё на 10-15 минут, чтобы образовалась аппетитная золотистая корочка.

9. Перед подачей украсьте блюдо измельченной свежей зеленью.

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