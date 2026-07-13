Сытная запеканка из мяса и картофеля на обед: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
648
Сытная запеканка из мяса и картофеля на обед: как приготовить
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Если хочется приготовить полноценный обед без лишних хлопот, картофельно-мясная запеканка станет отличным вариантом. В этом блюде удачно сочетаются нежное мясо, картофель, сыр и сметанная заливка, благодаря чему оно получается сочным и очень сытным. Все ингредиенты запекаются одновременно, поэтому не нужно отдельно готовить гарнир. Такой рецепт хорошо подойдет как для семейного обеда, так и для ужина.

Идея приготовления сытной запеканки с картофелем и мясом опубликована на странице an.cookbook в Instagram.

Сытная запеканка из мяса и картофеля на обед: как приготовить

Ингредиенты:

  • картофель – 6-7 шт.
  • куриное филе или индейка – 450 г
  • яйца – 4 шт.
  • сметана – 250 г
  • твердый сыр – 200 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

Сытная запеканка из мяса и картофеля на обед: как приготовить

1. В глубокой миске взбейте яйца со сметаной. Добавьте соль и специи, после чего хорошо перемешайте до однородности.

2. Куриное филе или индейку нарежьте небольшими кусочками и добавьте в сметанно-яичную смесь.

Сытная запеканка из мяса и картофеля на обед: как приготовить

3. Добавьте большую часть натертого твёрдого сыра и ещё раз перемешайте.

4. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Выложите его в форму для запекания, немного посолите, приправьте специями и равномерно распределите.

5. Сверху выложите подготовленную мясную смесь.

Сытная запеканка из мяса и картофеля на обед: как приготовить

6. Сверху выложите нарезанный полукольцами лук и кружочки помидора.

7. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте примерно 1 час.

8. Затем снимите фольгу, посыпьте запеканку оставшимся сыром и верните в духовку ещё на 10-15 минут, чтобы образовалась аппетитная золотистая корочка.

Сытная запеканка из мяса и картофеля на обед: как приготовить

9. Перед подачей украсьте блюдо измельченной свежей зеленью.

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