Сытная запеканка из мяса и картофеля на обед: как приготовить
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Если хочется приготовить полноценный обед без лишних хлопот, картофельно-мясная запеканка станет отличным вариантом. В этом блюде удачно сочетаются нежное мясо, картофель, сыр и сметанная заливка, благодаря чему оно получается сочным и очень сытным. Все ингредиенты запекаются одновременно, поэтому не нужно отдельно готовить гарнир. Такой рецепт хорошо подойдет как для семейного обеда, так и для ужина.
Идея приготовления сытной запеканки с картофелем и мясом опубликована на странице an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 6-7 шт.
- куриное филе или индейка – 450 г
- яйца – 4 шт.
- сметана – 250 г
- твердый сыр – 200 г
- лук репчатый – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте яйца со сметаной. Добавьте соль и специи, после чего хорошо перемешайте до однородности.
2. Куриное филе или индейку нарежьте небольшими кусочками и добавьте в сметанно-яичную смесь.
3. Добавьте большую часть натертого твёрдого сыра и ещё раз перемешайте.
4. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Выложите его в форму для запекания, немного посолите, приправьте специями и равномерно распределите.
5. Сверху выложите подготовленную мясную смесь.
6. Сверху выложите нарезанный полукольцами лук и кружочки помидора.
7. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте примерно 1 час.
8. Затем снимите фольгу, посыпьте запеканку оставшимся сыром и верните в духовку ещё на 10-15 минут, чтобы образовалась аппетитная золотистая корочка.
9. Перед подачей украсьте блюдо измельченной свежей зеленью.
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