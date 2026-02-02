Бризоли – очень вкусное, бюджетное и сытное блюдо, которое готовится 10 минут. И к тому же, для приготовления вам понадобится минимум продуктов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных рыбных бризолей, которые очень быстро готовятся.

Ингредиенты:

рис 1 стакан

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

яйцо 1 шт.

рыбная консерва

сыр 150 гр. (не обязательно)

соль, перец

вафли 1 п. 8 шт.

яйца для кляра

Способ приготовления:

1. Смешайте вареный рис с зажаркой, сыром тертым и консервой. Добавьте яйцо, специи, перемешайте.

2. Смажьте вафли начинкой, порежьте, обмокните в яичный кляр.

3. Обжарьте и подавайте.

