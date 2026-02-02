Все рецепты
Сытные бризоли с оригинальной начинкой: делимся самым легким рецептом
Бризоли – очень вкусное, бюджетное и сытное блюдо, которое готовится 10 минут. И к тому же, для приготовления вам понадобится минимум продуктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных рыбных бризолей, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- рис 1 стакан
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- яйцо 1 шт.
- рыбная консерва
- сыр 150 гр. (не обязательно)
- соль, перец
- вафли 1 п. 8 шт.
- яйца для кляра
Способ приготовления:
1. Смешайте вареный рис с зажаркой, сыром тертым и консервой. Добавьте яйцо, специи, перемешайте.
2. Смажьте вафли начинкой, порежьте, обмокните в яичный кляр.
3. Обжарьте и подавайте.
