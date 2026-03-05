Все рецепты
Сытные бутерброды "Горячая Италия" для завтрака: рецепт блюда за 5 минут
Горячие бутерброды – одно из самых простых блюд, которое можно готовить на завтрак и перекус. Готовить основу можно из любого хлеба, а также чиабатты, багетов.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов "Горячая Италия" с сыром, помидорами и песто.
Ингредиенты:
- Чиабатта
- Томаты
- Моцарелла
- Соус песто
- Сушеный базилик
Способ приготовления:
1. Смажьте хлеб соусом, сверху сыр, помидоры, сверху присыпьте специями.
2. Готовьте на сковороде гриль.
