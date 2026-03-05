Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сытные бутерброды "Горячая Италия" для завтрака: рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Рецепт блюда

Горячие бутерброды – одно из самых простых блюд, которое можно готовить на завтрак и перекус. Готовить основу можно из любого хлеба, а также чиабатты, багетов.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов "Горячая Италия" с сыром, помидорами и песто.

Ингредиенты:

  • Чиабатта
  • Томаты
  • Моцарелла
  • Соус песто
  • Сушеный базилик

Способ приготовления:

1. Смажьте хлеб соусом, сверху сыр, помидоры, сверху присыпьте специями.

2. Готовьте на сковороде гриль.

