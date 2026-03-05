Горячие бутерброды – одно из самых простых блюд, которое можно готовить на завтрак и перекус. Готовить основу можно из любого хлеба, а также чиабатты, багетов.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов "Горячая Италия" с сыром, помидорами и песто.

Ингредиенты:

Чиабатта

Томаты

Моцарелла

Соус песто

Сушеный базилик

Способ приготовления:

1. Смажьте хлеб соусом, сверху сыр, помидоры, сверху присыпьте специями.

2. Готовьте на сковороде гриль.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: