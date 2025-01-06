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Сытные бутерброды с сыром и овощами для перекуса: рецепт блюда за 5 минут
Если вы хотите очень быстро приготовить сытное и вкусное блюдо для перекуса, идеальным продуктом для этого будет хлеб, свежие овощи и сыр. Из этого набора продуктов вы сможете приготовить очень вкусные бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт с сыром, овощами и специями.
Ингредиенты:
- халуми для жарки
- черри
- морковь
- чеснок
- хлеб
- бальзамический крем
- базилик
- соль, перец, орегано, сахар
Способ приготовления:
1. На оливковом масле поджарьте целые зубки чеснока, черри и морковь. Добавляете специи. Если помидоры кислые, то можно и щепотку сахара добавить.
2. Рядом жарьте творог. В тостере хлеб.
3. На хлеб выкладываете сыр и овощи. Украшаете бальзамическим кремом и листьями базилика!
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