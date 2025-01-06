Если вы хотите очень быстро приготовить сытное и вкусное блюдо для перекуса, идеальным продуктом для этого будет хлеб, свежие овощи и сыр. Из этого набора продуктов вы сможете приготовить очень вкусные бутерброды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт с сыром, овощами и специями.

Ингредиенты:

халуми для жарки

черри

морковь

чеснок

хлеб

бальзамический крем

базилик

соль, перец, орегано, сахар

Способ приготовления:

1. На оливковом масле поджарьте целые зубки чеснока, черри и морковь. Добавляете специи. Если помидоры кислые, то можно и щепотку сахара добавить.

2. Рядом жарьте творог. В тостере хлеб.

3. На хлеб выкладываете сыр и овощи. Украшаете бальзамическим кремом и листьями базилика!

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