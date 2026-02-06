Фаршированные бублики – идеальная альтернатива котлетам. И к тому же готовятся они очень быстро и просто, достаточно всего лишь – приготовить вкусную начинку, это может быть как фарш, так и крабовые палочки, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных бубликов с сочной начинкой их крабовых палочек.

Ингредиенты:

бублики

250 мл теплого молока

150 г крабовых палочек

100 г твердого сыра

2-3 ст. л. майонеза

Соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Бублики залейте теплым молоком и оставь на 10 мин, чтобы стали мягкими.

2. Крабовые палочки натри или мелко порежь. Добавьте натертый сыр, майонез и специи, чеснок и перемешайте.

3. Выложите начинку внутрь каждого бублика. Выложите их на пергамент и запекайте при 180°C 15-20 минут до румяной корочки.

