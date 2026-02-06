Сытные фаршированные бублики с вкусной начинкой: рецепт блюда, которое проще, чем котлеты

Фаршированные бублики – идеальная альтернатива котлетам. И к тому же готовятся они очень быстро и просто, достаточно всего лишь – приготовить вкусную начинку, это может быть как фарш, так и крабовые палочки, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных бубликов с сочной начинкой их крабовых палочек. 

Ингредиенты:

  • бублики
  • 250 мл теплого молока
  • 150 г крабовых палочек
  • 100 г твердого сыра
  • 2-3 ст. л. майонеза
  • Соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Бублики залейте теплым молоком и оставь на 10 мин, чтобы стали мягкими.

2.  Крабовые палочки натри или мелко порежь. Добавьте натертый сыр, майонез и специи, чеснок и перемешайте. 

3.  Выложите начинку внутрь каждого бублика. Выложите их на пергамент и запекайте при 180°C 15-20 минут до румяной корочки.

