Сытные фаршированные бублики с вкусной начинкой: рецепт блюда, которое проще, чем котлеты
Фаршированные бублики – идеальная альтернатива котлетам. И к тому же готовятся они очень быстро и просто, достаточно всего лишь – приготовить вкусную начинку, это может быть как фарш, так и крабовые палочки, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных бубликов с сочной начинкой их крабовых палочек.
Ингредиенты:
- бублики
- 250 мл теплого молока
- 150 г крабовых палочек
- 100 г твердого сыра
- 2-3 ст. л. майонеза
- Соль, перец, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Бублики залейте теплым молоком и оставь на 10 мин, чтобы стали мягкими.
2. Крабовые палочки натри или мелко порежь. Добавьте натертый сыр, майонез и специи, чеснок и перемешайте.
3. Выложите начинку внутрь каждого бублика. Выложите их на пергамент и запекайте при 180°C 15-20 минут до румяной корочки.
