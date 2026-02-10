Сытные гнезда из макарон на ужин: сверху добавьте куриный фарш

Екатерина Ягович
Очень удобно использовать для приготовления ужина макаронные гнезда. Выложите их в соус, а сверху добавьте сочный мясной фарш. Всего за считанные минуты у вас получится сытное блюдо на сквоорідці.

Идея приготовления сытного ужина из макарон на сковородке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • паста в виде гнезд – 10-12 шт.
  • помидоры в томатном соке – 400 мл.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • масло – 30 г
  • итальянские травы – 1 ч.л.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • шпинат – по желанию
  • вода – 300-400 мл.
  • соль, перец – по вкусу
  • тертый пармезан – для подачи

Ингредиенты для котлет:

  • куриный фарш – 500 г
  • лук – 1 шт (крупный)
  • соль, перец – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • манная крупа – 1/2 ст.л.

Способ приготовления:

1. На растительном масле поджарить лук и чеснок.

2. Добавить масло.

3. Добавить томаты, зелень, приправы, соль, перец, томатную пасту.

4. Перемешать и готовить 5 минут.

5. Приготовить котлеты

6. Выложить пасту гнезда, сверху котлеты. Влить воду.

7. Добавить воду так, чтобы она доходила примерно до половины гнезд. Чтобы не плавали, а "тушились" в соусе.

8. Накрыть крышкой и готовить 20-25 минут.

9. Периодически поливать соусом.

10. Довести до вкуса и держать еще 1-2 минут. Посыпать пармезаном.

