Сытные гнезда из макарон на ужин: сверху добавьте куриный фарш
Очень удобно использовать для приготовления ужина макаронные гнезда. Выложите их в соус, а сверху добавьте сочный мясной фарш. Всего за считанные минуты у вас получится сытное блюдо на сквоорідці.
Идея приготовления сытного ужина из макарон на сковородке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- паста в виде гнезд – 10-12 шт.
- помидоры в томатном соке – 400 мл.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- оливковое масло – 1-2 ст.л.
- масло – 30 г
- итальянские травы – 1 ч.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- шпинат – по желанию
- вода – 300-400 мл.
- соль, перец – по вкусу
- тертый пармезан – для подачи
Ингредиенты для котлет:
- куриный фарш – 500 г
- лук – 1 шт (крупный)
- соль, перец – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- манная крупа – 1/2 ст.л.
Способ приготовления:
1. На растительном масле поджарить лук и чеснок.
2. Добавить масло.
3. Добавить томаты, зелень, приправы, соль, перец, томатную пасту.
4. Перемешать и готовить 5 минут.
5. Приготовить котлеты
6. Выложить пасту гнезда, сверху котлеты. Влить воду.
7. Добавить воду так, чтобы она доходила примерно до половины гнезд. Чтобы не плавали, а "тушились" в соусе.
8. Накрыть крышкой и готовить 20-25 минут.
9. Периодически поливать соусом.
10. Довести до вкуса и держать еще 1-2 минут. Посыпать пармезаном.
