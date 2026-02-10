Очень удобно использовать для приготовления ужина макаронные гнезда. Выложите их в соус, а сверху добавьте сочный мясной фарш. Всего за считанные минуты у вас получится сытное блюдо на сквоорідці.

Идея приготовления сытного ужина из макарон на сковородке опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

паста в виде гнезд – 10-12 шт.

помидоры в томатном соке – 400 мл.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

оливковое масло – 1-2 ст.л.

масло – 30 г

итальянские травы – 1 ч.л.

томатная паста – 1 ст.л.

шпинат – по желанию

вода – 300-400 мл.

соль, перец – по вкусу

тертый пармезан – для подачи

Ингредиенты для котлет:

куриный фарш – 500 г

лук – 1 шт (крупный)

соль, перец – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

манная крупа – 1/2 ст.л.

Способ приготовления:

1. На растительном масле поджарить лук и чеснок.

2. Добавить масло.

3. Добавить томаты, зелень, приправы, соль, перец, томатную пасту.

4. Перемешать и готовить 5 минут.

5. Приготовить котлеты

6. Выложить пасту гнезда, сверху котлеты. Влить воду.

7. Добавить воду так, чтобы она доходила примерно до половины гнезд. Чтобы не плавали, а "тушились" в соусе.

8. Накрыть крышкой и готовить 20-25 минут.

9. Периодически поливать соусом.

10. Довести до вкуса и держать еще 1-2 минут. Посыпать пармезаном.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: