Горячие бутерброды – легкое и быстрое блюдо, которое можно есть на завтрак, перекус и даже ужин. Готовить их можно с сыром, колбасой, фаршем, овощами.

Редакция FoodOboz рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

сыр твердый

фарш мясной

помидоры

специи

кетчуп

майонез

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с сыром, специями, кетчупом, майонез и помидорами.

2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке до готовности.

