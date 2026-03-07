Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сытные горячие бутерброды "Пятиминутки": делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
84
Сытные горячие бутерброды 'Пятиминутки': делимся оригинальным рецептом

Горячие бутерброды – легкое и быстрое блюдо, которое можно есть на завтрак, перекус и даже ужин. Готовить их можно с сыром, колбасой, фаршем, овощами.

Сытные горячие бутерброды "Пятиминутки": делимся оригинальным рецептом

Редакция FoodOboz рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб
  • сыр твердый
  • фарш мясной
  • помидоры
  • специи
  • кетчуп
  • майонез

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с сыром, специями, кетчупом, майонез и помидорами.

Сытные горячие бутерброды "Пятиминутки": делимся оригинальным рецептом

2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке до готовности.

Сытные горячие бутерброды "Пятиминутки": делимся оригинальным рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты