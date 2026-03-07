Все рецепты
Сытные горячие бутерброды "Пятиминутки": делимся оригинальным рецептом
Горячие бутерброды – легкое и быстрое блюдо, которое можно есть на завтрак, перекус и даже ужин. Готовить их можно с сыром, колбасой, фаршем, овощами.
Редакция FoodOboz рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- сыр твердый
- фарш мясной
- помидоры
- специи
- кетчуп
- майонез
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с сыром, специями, кетчупом, майонез и помидорами.
2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке до готовности.
