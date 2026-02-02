Сытные горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
795
Сытные горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Горячие бутерброды – лучшее сытное блюдо для завтрака и перекуса. Готовить их можно с разными начинками, особенно вкусно будет с сыром, колбасой, крабовыми палочками.

Сытные горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с крабовыми палочками.

Сытные горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Ингредиенты:

  • плавленый сыр 100 г.
  • яйцо 2 шт.
  • крабовые палочки 100 г.
  • майонез 2 ст.л. или сметана или греческий йогурт
  • чеснок
  • соль
  • твердый сыр (по желанию)
  • багет/батон

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, крабовые палочки, чеснок, добавьте майонез, специи.

Сытные горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

2. Намажьте эту намазку на хлеб и запекайте 5-7 минут при 180°С.

Сытные горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты