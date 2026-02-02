Горячие бутерброды – лучшее сытное блюдо для завтрака и перекуса. Готовить их можно с разными начинками, особенно вкусно будет с сыром, колбасой, крабовыми палочками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с крабовыми палочками.

Ингредиенты:

плавленый сыр 100 г.

яйцо 2 шт.

крабовые палочки 100 г.

майонез 2 ст.л. или сметана или греческий йогурт

чеснок

соль

твердый сыр (по желанию)

багет/батон

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, крабовые палочки, чеснок, добавьте майонез, специи.

2. Намажьте эту намазку на хлеб и запекайте 5-7 минут при 180°С.

