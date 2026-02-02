Все рецепты
Сытные горячие бутерброды с крабовой начинкой: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса
Горячие бутерброды – лучшее сытное блюдо для завтрака и перекуса. Готовить их можно с разными начинками, особенно вкусно будет с сыром, колбасой, крабовыми палочками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- плавленый сыр 100 г.
- яйцо 2 шт.
- крабовые палочки 100 г.
- майонез 2 ст.л. или сметана или греческий йогурт
- чеснок
- соль
- твердый сыр (по желанию)
- багет/батон
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, яйца, крабовые палочки, чеснок, добавьте майонез, специи.
2. Намажьте эту намазку на хлеб и запекайте 5-7 минут при 180°С.
