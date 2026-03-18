Горячие бутерброды – один из лучших вариантов сытного блюда для завтрака и перекуса. Готовить их можно с разными начинками, главное – чтобы бутерброды не были сухими.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

хлеб любой

мясной фарш

сыр

специи

лук

кетчуп

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте измельченный лук, кетчуп, сыр тертый.

2. Смажьте этой намазкой хлеб и запекайте до готовности.

Подавайте горячими, со свежими овощами!

