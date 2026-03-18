Сытные горячие бутерброды с очень вкусной начинкой: рецепт идеального блюда за 5 минут
Горячие бутерброды – один из лучших вариантов сытного блюда для завтрака и перекуса. Готовить их можно с разными начинками, главное – чтобы бутерброды не были сухими.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- хлеб любой
- мясной фарш
- сыр
- специи
- лук
- кетчуп
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте измельченный лук, кетчуп, сыр тертый.
2. Смажьте этой намазкой хлеб и запекайте до готовности.
Подавайте горячими, со свежими овощами!
