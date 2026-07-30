Горячие бутерброды можно готовить по-разному – с сыром, мясом, салом, колбасой, творогом, а также овощами и мясным фаршем. Стоит отметить, что готовить горячие бутерброды можно не только в духовке, но и просто на мангале.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с сыром и беконом.

Ингредиенты:

Черный хлеб

Сыр моцарелла или сулугуни

Копченый бекон

Соус:

Греческий йогурт

Американская горчица

Чеснок

Соль

Укроп

Способ приготовления:

1. Порежьте хлеб, сверху выложите сыр и бекон.

2. Готовьте в духовке или на мангале.

Подавайте с соусом!

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