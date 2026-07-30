Сытные горячие бутерброды с сыром и беконом на мангале: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
846
Рецепт быстрых горячих бутербродов
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Горячие бутерброды можно готовить по-разному – с сыром, мясом, салом, колбасой, творогом, а также овощами и мясным фаршем. Стоит отметить, что готовить горячие бутерброды можно не только в духовке, но и просто на мангале.

Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с сыром и беконом.

Ингредиенты:

  • Черный хлеб
  • Сыр моцарелла или сулугуни
  • Копченый бекон

Соус:

  • Греческий йогурт
  • Американская горчица
  • Чеснок
  • Соль
  • Укроп

Способ приготовления: 

1. Порежьте хлеб, сверху выложите сыр и бекон.

Хлеб и сыр для блюда

2. Готовьте в духовке или на мангале.

Как и сколько готовить бутерброды

Подавайте с соусом!

Готовое блюдо

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