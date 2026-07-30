Сытные горячие бутерброды с сыром и беконом на мангале: делимся легким рецептом
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Горячие бутерброды можно готовить по-разному – с сыром, мясом, салом, колбасой, творогом, а также овощами и мясным фаршем. Стоит отметить, что готовить горячие бутерброды можно не только в духовке, но и просто на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с сыром и беконом.
Ингредиенты:
- Черный хлеб
- Сыр моцарелла или сулугуни
- Копченый бекон
Соус:
- Греческий йогурт
- Американская горчица
- Чеснок
- Соль
- Укроп
Способ приготовления:
1. Порежьте хлеб, сверху выложите сыр и бекон.
2. Готовьте в духовке или на мангале.
Подавайте с соусом!
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