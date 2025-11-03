Горячие бутерброды – очень быстрое, сытное и вкусное блюдо, основа которого может быть – хлеб любой, багет. А начинка может быть из мяса, колбасы, сыра, яиц, зелени.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов на сковороде с сосисками, сыром яйцами.

Ингредиенты:

Батон 0,5 шт.

Начинка:

Сосиска 2 шт.

Сыр твердый 100 г

Яйца 2 шт.

Лук 1/4 шт.

Растительное масло для жарки

Перец черный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с соль, перцем. Добавьте тертый сыр, порезанные сосиски, сыр тертый, лук.

2. Выложите на кусочки батона начинку, готовьте в духовке или на сковороде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: