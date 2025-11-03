Все рецепты
Сытные горячие бутерброды с вкусной начинкой для перекуса: готовятся на сковороде 5 минут
Горячие бутерброды – очень быстрое, сытное и вкусное блюдо, основа которого может быть – хлеб любой, багет. А начинка может быть из мяса, колбасы, сыра, яиц, зелени.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов на сковороде с сосисками, сыром яйцами.
Ингредиенты:
- Батон 0,5 шт.
Начинка:
- Сосиска 2 шт.
- Сыр твердый 100 г
- Яйца 2 шт.
- Лук 1/4 шт.
- Растительное масло для жарки
- Перец черный молотый по вкусу
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с соль, перцем. Добавьте тертый сыр, порезанные сосиски, сыр тертый, лук.
2. Выложите на кусочки батона начинку, готовьте в духовке или на сковороде.
