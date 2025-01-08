Видео дня
Сытные горячие бутерброды за 10 минут: как приготовить
Горячие бутерброды – отличное блюдо для сытного и быстрого перекуса. Готовить их можно с разными начинками и очень быстро.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с крабовыми палочками и сыром.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- 100 г. сыра
- укроп
- 2 яйца
- соль
- тостовый хлеб (6 кусочков)
Способ приготовления:
1. К палочкам добавляем сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешиваем.
2. На застеленный пергаментом противень выкладываем тостовый хлеб и на каждый кусочек выкладываем по 2 ст.л. начинки.
3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку, режим верх-низ+конвекция на 10 минут, до образования золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: