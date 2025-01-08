Сытные горячие бутерброды за 10 минут: как приготовить

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Горячие бутерброды – отличное блюдо для сытного и быстрого перекуса. Готовить их можно с разными начинками и очень быстро.

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Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с крабовыми палочками и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • 100 г. сыра 
  • укроп
  • 2 яйца
  • соль
  • тостовый хлеб (6 кусочков)

Способ приготовления: 

1. К палочкам добавляем сыр, зелень, яйца и соль по вкусу и хорошо перемешиваем.

Начинка для блюда

2. На застеленный пергаментом противень выкладываем тостовый хлеб и на каждый кусочек выкладываем по 2 ст.л. начинки.

Сколько готовить бутерброды

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку, режим верх-низ+конвекция на 10 минут, до образования золотистой корочки.

Готовые бутерброды

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