Горячие бутерброды — это классика быстрого и вкусного завтрака, а также перекуса и даже ужина. Готовить их можно с сыром, ветчиной, колбасой.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

колбаса

сыр твердый

масло сливочное

Способ приготовления:

1. Обжарьте хлеб на сливочном масле, добавьте вареное мясо или колбасу, тертый сыр и накройте крышкой на 2 минуты.

Подавайте горячими!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: