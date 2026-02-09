Все рецепты
Сытные горячие бутерброды за 2 минуты: рецепт блюда для завтрака и перекуса
Горячие бутерброды — это классика быстрого и вкусного завтрака, а также перекуса и даже ужина. Готовить их можно с сыром, ветчиной, колбасой.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- колбаса
- сыр твердый
- масло сливочное
Способ приготовления:
1. Обжарьте хлеб на сливочном масле, добавьте вареное мясо или колбасу, тертый сыр и накройте крышкой на 2 минуты.
Подавайте горячими!
