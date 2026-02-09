Сытные горячие бутерброды за 2 минуты: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Сытные горячие бутерброды за 2 минуты: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Горячие бутерброды — это классика быстрого и вкусного завтрака, а также перекуса и даже ужина. Готовить их можно с сыром, ветчиной, колбасой.

Сытные горячие бутерброды за 2 минуты: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов, которые готовятся 10 минут. 

Ингредиенты:

  • колбаса
  • сыр твердый
  • масло сливочное 

Способ приготовления: 

1. Обжарьте хлеб на сливочном масле, добавьте вареное мясо или колбасу, тертый сыр и накройте крышкой на 2 минуты.

Сытные горячие бутерброды за 2 минуты: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Подавайте горячими!

Сытные горячие бутерброды за 2 минуты: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты