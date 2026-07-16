Сытные капустные лодочки: делимся простым рецептом обеда
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Сытные блюда из капусты всегда остаются актуальными, особенно когда хочется приготовить что-то домашнее и необычное. Капустные лодочки с мясной начинкой и сливочным соусом могут стать полноценным обедом для всей семьи. Для рецепта понадобятся доступные продукты, а результат приятно удивит даже тех, кто не слишком любит капусту. Главный секрет блюда – нежный сливочный соус с сыром, который делает его особенно сочным.
Идея приготовления сытных лодочек из капусты опубликована на странице lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- белокочанная капуста – 1 средний кочан (1,5-1,8 кг.)
Для начинки:
- мясной фарш – 700 г
- лук репчатый – 150 г
- чеснок – 3 зубчика
- соль – 12 г
- черный перец – по вкусу
Для соуса:
- сливки или жирная сметана – 500 мл.
- пармезан или другой выдержанный сыр – 50-80 г
- моцарелла для пиццы – 60 г
- чеснок – 2 зубчика
- мускатный орех – щепотка
- тимьян – несколько веточек или щепотка сушеного
- соль – 5 г
- чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кочан капусты помойте и разрежьте на восемь одинаковых частей вместе с кочаном. Благодаря этому листья не будут распадаться во время запекания.
2. Очистите лук и чеснок для начинки, мелко измельчите их и смешайте с фаршем. Добавьте соль и черный перец, после чего тщательно вымесите массу.
3. Аккуратно раздвиньте капустные листья каждой части и распределите между ними подготовленный фарш.
4. Для соуса подогрейте сливки или сметану почти до кипения. Добавьте натертый выдержанный сыр и перемешайте до однородности.
5. Добавьте в соус измельчённый чеснок, мускатный орех, тимьян, соль и чёрный перец. Часть моцареллы можно сразу добавить в горячий соус, а остальную часть оставить для посыпки сверху.
6. Выложите капустные лодочки в форму для запекания или гусячницу как можно плотнее друг к другу.
7. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 170 градусов, примерно 40-60 минут. Время приготовления зависит от плотности капусты. Форму накрывать не нужно – лишняя жидкость должна испариться.
8. После этого полейте лодочки сливочным соусом и верните в духовку еще на 15-20 минут, пока верх не станет золотистым.
9. Подавайте капустные лодочки горячими, обильно поливая их соусом из формы.
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