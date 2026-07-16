Сытные блюда из капусты всегда остаются актуальными, особенно когда хочется приготовить что-то домашнее и необычное. Капустные лодочки с мясной начинкой и сливочным соусом могут стать полноценным обедом для всей семьи. Для рецепта понадобятся доступные продукты, а результат приятно удивит даже тех, кто не слишком любит капусту. Главный секрет блюда – нежный сливочный соус с сыром, который делает его особенно сочным.

Идея приготовления сытных лодочек из капусты опубликована на странице lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 1 средний кочан (1,5-1,8 кг.)

Для начинки:

мясной фарш – 700 г

лук репчатый – 150 г

чеснок – 3 зубчика

соль – 12 г

черный перец – по вкусу

Для соуса:

сливки или жирная сметана – 500 мл.

пармезан или другой выдержанный сыр – 50-80 г

моцарелла для пиццы – 60 г

чеснок – 2 зубчика

мускатный орех – щепотка

тимьян – несколько веточек или щепотка сушеного

соль – 5 г

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кочан капусты помойте и разрежьте на восемь одинаковых частей вместе с кочаном. Благодаря этому листья не будут распадаться во время запекания.

2. Очистите лук и чеснок для начинки, мелко измельчите их и смешайте с фаршем. Добавьте соль и черный перец, после чего тщательно вымесите массу.

3. Аккуратно раздвиньте капустные листья каждой части и распределите между ними подготовленный фарш.

4. Для соуса подогрейте сливки или сметану почти до кипения. Добавьте натертый выдержанный сыр и перемешайте до однородности.

5. Добавьте в соус измельчённый чеснок, мускатный орех, тимьян, соль и чёрный перец. Часть моцареллы можно сразу добавить в горячий соус, а остальную часть оставить для посыпки сверху.

6. Выложите капустные лодочки в форму для запекания или гусячницу как можно плотнее друг к другу.

7. Запекайте блюдо в духовке, разогретой до 170 градусов, примерно 40-60 минут. Время приготовления зависит от плотности капусты. Форму накрывать не нужно – лишняя жидкость должна испариться.

8. После этого полейте лодочки сливочным соусом и верните в духовку еще на 15-20 минут, пока верх не станет золотистым.

9. Подавайте капустные лодочки горячими, обильно поливая их соусом из формы.

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