Картофельные оладьи давно стали одним из самых любимых домашних блюд. Но если дополнить их слабосоленой рыбой, привычное блюдо раскроется совершенно новыми вкусами. Такой вариант прекрасно подойдет как для сытного завтрака, так и для обеда или легкого ужина. Рецепт прост, а результат получается очень аппетитным и праздничным даже из доступных продуктов.

Идея приготовления сытных картофельных оладий со слабосоленой рыбой опубликована на странице фудблогерши fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

картофель очищенный – 600 г

яйца – 3 шт.

твёрдый сыр – 100 г

цельнозерновая мука – 50 г

слабосоленая рыба – 250 г

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель натрите на крупной терке и переложите в глубокую миску.

2. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и добавьте к картофелю.

3. Разбейте яйца, добавьте соль, перец и, по желанию, мелко нарезанную зелень.

4. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

5. Всыпьте муку и ещё раз хорошо перемешайте.

6. Если используете вафельницу, хорошо ее разогрейте и выкладывайте картофельную массу порциями. Готовьте до золотистого цвета.

7. Для приготовления на сковороде выкладывайте массу ложкой на разогретую поверхность с небольшим количеством масла и обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки.

8. Готовые оладьи подавайте с кусочками слабосоленой рыбы.

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