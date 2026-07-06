Картофельные зразы – самое простое и сытное блюдо из картофеля. Для начинки подойдут абсолютно любые продукты, которые вы любите, это может быть мясной фврш, творог, капуста, грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

Для теста:

500-600 г отварного картофеля

1 яйцо

2-3 ст. л. цельнозерновой муки (регулируйте количество в зависимости от эластичности теста)

Соль и специи по вкусу

Для начинки:

Обжаренный фарш со специями

Кисломолочный творог

Зелень

Чеснок

Способ приготовления:

1. Отварной картофель натрите на мелкой терке. Добавьте яйцо, муку, соль и специи. Замесите мягкое, эластичное тесто.

2. Для начинки смешайте творог с зеленью и чесноком, а фарш предварительно обжарьте до готовности.

3. Слегка смочите руки водой, отщипните кусочек теста, сформируйте лепешку, выложите начинку и заверните в форму пирожка. Обжаривайте на сковороде на среднем огне до появления румяной корочки со всех четырех сторон.

Подавайте со сметаной и свежими овощами!

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