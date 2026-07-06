Сытные картофельные зразы по-новому: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Сытные картофельные зразы по-новому: делимся легким рецептом
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Картофельные зразы – самое простое и сытное блюдо из картофеля. Для начинки подойдут абсолютно любые продукты, которые вы любите, это может быть мясной фврш, творог, капуста, грибы.

Сытные картофельные зразы по-новому: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз, с вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500-600 г отварного картофеля
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст. л. цельнозерновой муки (регулируйте количество в зависимости от эластичности теста)
  • Соль и специи по вкусу

Для начинки:

  • Обжаренный фарш со специями
  • Кисломолочный творог
  • Зелень
  • Чеснок

Способ приготовления: 

1. Отварной картофель натрите на мелкой терке. Добавьте яйцо, муку, соль и специи. Замесите мягкое, эластичное тесто.

Сытные картофельные зразы по-новому: делимся легким рецептом

2. Для начинки смешайте творог с зеленью и чесноком, а фарш предварительно обжарьте до готовности.

Сытные картофельные зразы по-новому: делимся легким рецептом

3. Слегка смочите руки водой, отщипните кусочек теста, сформируйте лепешку, выложите начинку и заверните в форму пирожка. Обжаривайте на сковороде на среднем огне до появления румяной корочки со всех четырех сторон.

Сытные картофельные зразы по-новому: делимся легким рецептом

Подавайте со сметаной и свежими овощами!

Сытные картофельные зразы по-новому: делимся легким рецептом

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