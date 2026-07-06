Сытные картофельные зразы по-новому: делимся легким рецептом
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Картофельные зразы – самое простое и сытное блюдо из картофеля. Для начинки подойдут абсолютно любые продукты, которые вы любите, это может быть мясной фврш, творог, капуста, грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
Для теста:
- 500-600 г отварного картофеля
- 1 яйцо
- 2-3 ст. л. цельнозерновой муки (регулируйте количество в зависимости от эластичности теста)
- Соль и специи по вкусу
Для начинки:
- Обжаренный фарш со специями
- Кисломолочный творог
- Зелень
- Чеснок
Способ приготовления:
1. Отварной картофель натрите на мелкой терке. Добавьте яйцо, муку, соль и специи. Замесите мягкое, эластичное тесто.
2. Для начинки смешайте творог с зеленью и чесноком, а фарш предварительно обжарьте до готовности.
3. Слегка смочите руки водой, отщипните кусочек теста, сформируйте лепешку, выложите начинку и заверните в форму пирожка. Обжаривайте на сковороде на среднем огне до появления румяной корочки со всех четырех сторон.
Подавайте со сметаной и свежими овощами!
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