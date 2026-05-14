Все рецепты
Сытные конвертики из лаваша с мясным фаршем: делимся рецептом идеального блюда для завтрака
Сыр, лаваш, мясной фарш – идеальный наборе продуктов для приготовления вкусны и сытных трубочек и конвертиков, а также пиццы и пирогов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с куриным фаршем.
Ингредиенты:
- Лаваш 350 г
- Фарш из куриного филе (или другой нежирный) 400 г
- Лук репчатый 1 шт.
- Сыр твердый 100 г
- Паста томатная 4-5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Лаваш нарезаем, смазываем небольшим количеством томатной пасты.
2. На каждый кусочек выкладываем предварительно тушеный на сковородке фарш с луком и специями, посыпаем сыром.
3. Заворачиваем конвертики и выкладываем их на сковородку. Сверху дополнительно смазываем томатной пастой и посыпаем остатками сыра.
4. Готовим 5-7 минут на очень медленном огне под крышкой, чтобы сыр хорошо расплавился и конвертики пропитались соусом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: