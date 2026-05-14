Сытные конвертики из лаваша с мясным фаршем: делимся рецептом идеального блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
Сыр, лаваш, мясной фарш – идеальный наборе продуктов для приготовления вкусны и сытных трубочек и конвертиков, а также пиццы и пирогов. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с куриным фаршем. 

Ингредиенты: 

  • Лаваш 350 г
  • Фарш из куриного филе (или другой нежирный) 400 г
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Сыр твердый 100 г
  • Паста томатная 4-5 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Лаваш нарезаем, смазываем небольшим количеством томатной пасты.

2. На каждый кусочек выкладываем предварительно тушеный на сковородке фарш с луком и специями, посыпаем сыром.

3. Заворачиваем конвертики и выкладываем их на сковородку. Сверху дополнительно смазываем томатной пастой и посыпаем остатками сыра.

4. Готовим 5-7 минут на очень медленном огне под крышкой, чтобы сыр хорошо расплавился и конвертики пропитались соусом.

