Сыр, лаваш, мясной фарш – идеальный наборе продуктов для приготовления вкусны и сытных трубочек и конвертиков, а также пиццы и пирогов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с куриным фаршем.

Ингредиенты:

Лаваш 350 г

Фарш из куриного филе (или другой нежирный) 400 г

Лук репчатый 1 шт.

Сыр твердый 100 г

Паста томатная 4-5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Лаваш нарезаем, смазываем небольшим количеством томатной пасты.

2. На каждый кусочек выкладываем предварительно тушеный на сковородке фарш с луком и специями, посыпаем сыром.

3. Заворачиваем конвертики и выкладываем их на сковородку. Сверху дополнительно смазываем томатной пастой и посыпаем остатками сыра.

4. Готовим 5-7 минут на очень медленном огне под крышкой, чтобы сыр хорошо расплавился и конвертики пропитались соусом.

