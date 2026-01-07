Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сытные котлеты "Семейные" из необычных продуктов: хватит на всех

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Котлеты – блюдо, которое можно готовить из любого фарша, а также из печени, рыбы, крабовых палочек, даже круп, например, гречки и бобовых – нут, фасоль. Еще идеальной основой может быть квашеная капуста и свекла. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных "Домашних" котлет из картофельного теста, с фаршем и зеленью. 

Ингредиенты:

Начинка:

  • 2 зуб. чеснока
  • 1 лук
  • розмарин по вкусу
  • говяжьего фарша 250 г
  • 1 пучок петрушки
  • картофель 500 г
  • 3 яйца
  • соль, перец, орегано по вкусу
  • молока 100 мл
  • сливочного масла растопленного 30 г
  • 1 пучок зеленого лука
  • 4 ст. л. мука + на подпил

Способ приготовления:

1. Начинка: на сковородке обжарьте тертый чеснок и порезанный мелко лук, обжарьте все несколько минут до золотистости и добавьте фарш. В конце добавьте мелко порезанную петрушку.

2. Тесто: сварите картофель, разомните, добавьте молоко, яйца, специи, муку, масло и перемешайте. 

3. Сформируйте котлеты, выложите начинку и обжарьте с двух сторон.

