Сытные котлеты "Семейные" из необычных продуктов: хватит на всех
Котлеты – блюдо, которое можно готовить из любого фарша, а также из печени, рыбы, крабовых палочек, даже круп, например, гречки и бобовых – нут, фасоль. Еще идеальной основой может быть квашеная капуста и свекла.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных "Домашних" котлет из картофельного теста, с фаршем и зеленью.
Ингредиенты:
Начинка:
- 2 зуб. чеснока
- 1 лук
- розмарин по вкусу
- говяжьего фарша 250 г
- 1 пучок петрушки
- картофель 500 г
- 3 яйца
- соль, перец, орегано по вкусу
- молока 100 мл
- сливочного масла растопленного 30 г
- 1 пучок зеленого лука
- 4 ст. л. мука + на подпил
Способ приготовления:
1. Начинка: на сковородке обжарьте тертый чеснок и порезанный мелко лук, обжарьте все несколько минут до золотистости и добавьте фарш. В конце добавьте мелко порезанную петрушку.
2. Тесто: сварите картофель, разомните, добавьте молоко, яйца, специи, муку, масло и перемешайте.
3. Сформируйте котлеты, выложите начинку и обжарьте с двух сторон.
