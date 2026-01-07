Котлеты – блюдо, которое можно готовить из любого фарша, а также из печени, рыбы, крабовых палочек, даже круп, например, гречки и бобовых – нут, фасоль. Еще идеальной основой может быть квашеная капуста и свекла.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных "Домашних" котлет из картофельного теста, с фаршем и зеленью.

Ингредиенты:

Начинка:

2 зуб. чеснока

1 лук

розмарин по вкусу

говяжьего фарша 250 г

1 пучок петрушки

картофель 500 г

3 яйца

соль, перец, орегано по вкусу

молока 100 мл

сливочного масла растопленного 30 г

1 пучок зеленого лука

4 ст. л. мука + на подпил

Способ приготовления:

1. Начинка: на сковородке обжарьте тертый чеснок и порезанный мелко лук, обжарьте все несколько минут до золотистости и добавьте фарш. В конце добавьте мелко порезанную петрушку.

2. Тесто: сварите картофель, разомните, добавьте молоко, яйца, специи, муку, масло и перемешайте.

3. Сформируйте котлеты, выложите начинку и обжарьте с двух сторон.

