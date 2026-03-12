Все рецепты
Сытные мясные бризоли за 10 минут: самый простой рецепт
Бризоли – очень сытное, вкусное и простое в приготовлении мясное блюдо, которое готовятся 10 минут. Для яркого вкуса можно в начинку добавить твердый сыр или творог.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся очень легко.
Ингредиенты:
- куриный фарш 400 г
- яйцо 1 шт.
- лук 1 шт.
- соль перец специи
- вафли
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Смешать фарш яйцо лук специи лук.
2. На вафлю выложить тонкий слой фарша, накройте второй вафлей слегка прижмите.
3. Окунуть во взбитое яйцо и после обжарить на сковороде до румяной корочки.
