Бризоли – очень сытное, вкусное и простое в приготовлении мясное блюдо, которое готовятся 10 минут. Для яркого вкуса можно в начинку добавить твердый сыр или творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся очень легко.

Ингредиенты:

куриный фарш 400 г

яйцо 1 шт.

лук 1 шт.

соль перец специи

вафли

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Смешать фарш яйцо лук специи лук.

2. На вафлю выложить тонкий слой фарша, накройте второй вафлей слегка прижмите.

3. Окунуть во взбитое яйцо и после обжарить на сковороде до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: