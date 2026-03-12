Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сытные мясные бризоли за 10 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
279
Рецепт блюда

Бризоли – очень сытное, вкусное и простое в приготовлении мясное блюдо, которое готовятся 10 минут. Для яркого вкуса можно в начинку добавить твердый сыр или творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с мясным фаршем, которые готовятся очень легко. 

Ингредиенты:

  • куриный фарш 400 г
  • яйцо 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • соль перец специи
  • вафли
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Смешать фарш яйцо лук специи лук.

2. На вафлю выложить тонкий слой фарша, накройте второй вафлей слегка прижмите. 

3. Окунуть во взбитое яйцо и после обжарить на сковороде до румяной корочки. 

