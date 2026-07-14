Сытные полтавские галушки с грибным соусом: делимся простым рецептом
1 минута
1,3 т.
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Полтавские вареники – сытное и вкусное блюдо, которое к тому же, готовится намного проще, чем обычные, классические вареники. Все, что нужно – приготовить удачное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных полтавских галушек с грибным соусом.
Ингредиенты:
- Твердый сыр 150 г
- 2 яйца.
- Соль 1 ч. л.
- Мука 5 ст. л. + для формирования
- Соус сливочно-грибной
- Вода 1 стакан
- Любые грибы 100 г
- Зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте муку, яйца, соль, перемешайте.
2. Готовое тесто порежьте и формируйте, как ленивые вареники и сварите.
3. Обжарьте грибы с соусом.
Полейте соусом вареники и подавайте!
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