Сытные полтавские галушки с грибным соусом: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Сытные полтавские галушки с грибным соусом: делимся простым рецептом
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Полтавские вареники – сытное и вкусное блюдо, которое к тому же, готовится намного проще, чем обычные, классические вареники. Все, что нужно – приготовить удачное тесто.

Сытные полтавские галушки с грибным соусом: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных полтавских галушек с грибным соусом.

Ингредиенты: 

  • Твердый сыр 150 г
  • 2 яйца.
  • Соль 1 ч. л.
  • Мука 5 ст. л. + для формирования
  • Соус сливочно-грибной 
  • Вода 1 стакан
  • Любые грибы 100 г
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте муку, яйца, соль, перемешайте.

Сытные полтавские галушки с грибным соусом: делимся простым рецептом

2. Готовое тесто порежьте и формируйте, как ленивые вареники и сварите. 

Сытные полтавские галушки с грибным соусом: делимся простым рецептом

3. Обжарьте грибы с соусом.

Сытные полтавские галушки с грибным соусом: делимся простым рецептом

Полейте соусом вареники и подавайте!

Сытные полтавские галушки с грибным соусом: делимся простым рецептом

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