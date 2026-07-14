Полтавские вареники – сытное и вкусное блюдо, которое к тому же, готовится намного проще, чем обычные, классические вареники. Все, что нужно – приготовить удачное тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных полтавских галушек с грибным соусом.

Ингредиенты:

Твердый сыр 150 г

2 яйца.

Соль 1 ч. л.

Мука 5 ст. л. + для формирования

Соус сливочно-грибной

Вода 1 стакан

Любые грибы 100 г

Зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте муку, яйца, соль, перемешайте.

2. Готовое тесто порежьте и формируйте, как ленивые вареники и сварите.

3. Обжарьте грибы с соусом.

Полейте соусом вареники и подавайте!

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