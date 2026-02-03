Сытные трубочки из лаваша за 5 минут: делимся легким рецепт вкусного блюда для завтрака и перекуса
Лаваш – лучшая основа для приготовления очень вкусных и сытных закусок, а также десертов. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить даже в домашних условиях из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша с сытной начинкой.
Ингредиенты:
- Куриное филе отварное — 1 шт.
- Перец сладкий красный — 1/2 шт.
- Перец сладкий желтый — 1/2 шт.
- Лук порей или репчатый — 1/2 шт.
- Шампиньоны — 150 г
- Сыр твердый — 100 г
- Лук зеленый — 1 пучок
- Кукуруза консервированная — 2–3 ст. л.
- Йогурт греческий — 3 ст. л.
- Горчица в зернах — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Чеснок сухой — по вкусу
- Лаваш армянский — 2 шт.
- Масло — для жарки
Способ приготовления:
1. Начинка: на сковороде разогреваем немного масла. Добавляем нарезанные шампиньоны, лук и сладкий перец, нарезанный соломкой. Обжариваем до мягкости, солим и перчим. Снимаем с огня и перекладываем в миску. Добавляем куриное филе, разделенное вилкой на волокна. Всыпаем натертый сыр, мелко нарезанный зеленый лук и кукурузу. Заправляем греческим йогуртом и горчицей в зернах, добавляем соль, перец и сухой чеснок. Хорошо перемешиваем начинку.
2. Лаваш нарезаем полосками, выкладываем начинку и сворачиваем рулетами.
3. Обжариваем рулеты со всех сторон на разогретой сковороде.
