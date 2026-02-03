Сытные трубочки из лаваша за 5 минут: делимся легким рецепт вкусного блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Сытные трубочки из лаваша за 5 минут: делимся легким рецепт вкусного блюда для завтрака и перекуса

Лаваш – лучшая основа для приготовления очень вкусных и сытных закусок, а также десертов. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить даже в домашних условиях из муки и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша с сытной начинкой.

Ингредиенты:

  • Куриное филе отварное — 1 шт.
  • Перец сладкий красный — 1/2 шт.
  • Перец сладкий желтый — 1/2 шт.
  • Лук порей или репчатый — 1/2 шт.
  • Шампиньоны — 150 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Кукуруза консервированная — 2–3 ст. л.
  • Йогурт греческий — 3 ст. л.
  • Горчица в зернах — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Чеснок сухой — по вкусу
  • Лаваш армянский — 2 шт.
  • Масло — для жарки

Способ приготовления: 

1. Начинка: на сковороде разогреваем немного масла. Добавляем нарезанные шампиньоны, лук и сладкий перец, нарезанный соломкой. Обжариваем до мягкости, солим и перчим. Снимаем с огня и перекладываем в миску. Добавляем куриное филе, разделенное вилкой на волокна. Всыпаем натертый сыр, мелко нарезанный зеленый лук и кукурузу. Заправляем греческим йогуртом и горчицей в зернах, добавляем соль, перец и сухой чеснок. Хорошо перемешиваем начинку.

2.  Лаваш нарезаем полосками, выкладываем начинку и сворачиваем рулетами.

3. Обжариваем рулеты со всех сторон на разогретой сковороде.

