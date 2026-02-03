Лаваш – лучшая основа для приготовления очень вкусных и сытных закусок, а также десертов. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить даже в домашних условиях из муки и воды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша с сытной начинкой.

Ингредиенты:

Куриное филе отварное — 1 шт.

Перец сладкий красный — 1/2 шт.

Перец сладкий желтый — 1/2 шт.

Лук порей или репчатый — 1/2 шт.

Шампиньоны — 150 г

Сыр твердый — 100 г

Лук зеленый — 1 пучок

Кукуруза консервированная — 2–3 ст. л.

Йогурт греческий — 3 ст. л.

Горчица в зернах — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Чеснок сухой — по вкусу

Лаваш армянский — 2 шт.

Масло — для жарки

Способ приготовления:

1. Начинка: на сковороде разогреваем немного масла. Добавляем нарезанные шампиньоны, лук и сладкий перец, нарезанный соломкой. Обжариваем до мягкости, солим и перчим. Снимаем с огня и перекладываем в миску. Добавляем куриное филе, разделенное вилкой на волокна. Всыпаем натертый сыр, мелко нарезанный зеленый лук и кукурузу. Заправляем греческим йогуртом и горчицей в зернах, добавляем соль, перец и сухой чеснок. Хорошо перемешиваем начинку.

2. Лаваш нарезаем полосками, выкладываем начинку и сворачиваем рулетами.

3. Обжариваем рулеты со всех сторон на разогретой сковороде.

