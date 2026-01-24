Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, идеальной основой может быть филе, которое отлично сочетается со всеми овощами, сыром, ананасами. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с сыром и ананасом.

Ингредиенты:

куриное филе копченое

ананасы консервированные

яйца вареные

твердый сыр

орешки

майонез

гранат

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, порежьте ананас, яйца, филе.

2. Соберите салат слоями, смазывая майонезом.

