Сытный и очень вкусный салат из филе и ананасов: готовится блюдо 10 минут

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, идеальной основой может быть филе, которое отлично сочетается со всеми овощами, сыром, ананасами. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с сыром и ананасом.

Ингредиенты:

  • куриное филе копченое
  • ананасы консервированные
  • яйца вареные
  • твердый сыр
  • орешки
  • майонез
  • гранат
  • зеленый лук

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, порежьте ананас, яйца, филе.

2. Соберите салат слоями, смазывая майонезом.

