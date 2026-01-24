Все рецепты
Сытный и очень вкусный салат из филе и ананасов: готовится блюдо 10 минут
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, идеальной основой может быть филе, которое отлично сочетается со всеми овощами, сыром, ананасами. Заправлять такие салаты лучше всего домашним майонезом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с сыром и ананасом.
Ингредиенты:
- куриное филе копченое
- ананасы консервированные
- яйца вареные
- твердый сыр
- орешки
- майонез
- гранат
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, порежьте ананас, яйца, филе.
2. Соберите салат слоями, смазывая майонезом.
