Сытный и вкусный салат с ананасами и филе для новогоднего стола: легкий рецепт блюда
Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, для свежести лучше добавлять свежие огурцы, пекинскую капусту, зелень, а также зеленый лук, консервированные ананасы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с консервированными ананасами и мясом.
Ингредиенты:
- рулет из индейки или просто филе
- консервированный ананас
- яйца
- кукуруза
- сыр
- майонез
- соль, перец
- орешки
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и отправляем в тарелку, заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
2. В конце добавляем измельченные орехи и мелко нарезанный зеленый лук.
