Сытный и вкусный салат с ананасами и филе для новогоднего стола: легкий рецепт блюда

Рецепт салата

Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, для свежести лучше добавлять свежие огурцы, пекинскую капусту, зелень, а также зеленый лук, консервированные ананасы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с консервированными ананасами и мясом. 

Ингредиенты: 

  • рулет из индейки или просто филе
  • консервированный ананас
  • яйца
  • кукуруза
  • сыр
  • майонез
  • соль, перец
  • орешки
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и отправляем в тарелку, заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

2. В конце добавляем измельченные орехи и мелко нарезанный зеленый лук.

