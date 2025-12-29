Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, для свежести лучше добавлять свежие огурцы, пекинскую капусту, зелень, а также зеленый лук, консервированные ананасы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата с консервированными ананасами и мясом.

Ингредиенты:

рулет из индейки или просто филе

консервированный ананас

яйца

кукуруза

сыр

майонез

соль, перец

орешки

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком и отправляем в тарелку, заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

2. В конце добавляем измельченные орехи и мелко нарезанный зеленый лук.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: