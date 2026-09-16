Сытный картофель с мясом и грибами на обед: бюджетный рецепт

Картофель, мясо и грибы хорошо сочетаются в одном домашнем блюде. Их можно запечь вместе с простой сметанной заливкой, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами. Такой обед не требует сложных продуктов или длительного приготовления. Сверху блюдо покрывается румяным слоем сыра.

Идея приготовления сытного блюда из картофеля с мясом и грибами на обед опубликована на странице pns anastasia в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 500 г

картофель – 800 г

грибы – 500 г

лук – 1 шт.

сливочное масло – 20 г

твердый сыр – 200 г

Для заливки:

сметана – 100 г

майонез – 2-3 ст. л.

вода – 500 мл.

чеснок – 3 зубчика

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свинину нужно нарезать крупными кусками. Картофель очистить и также нарезать крупно. Отдельно обжарить мясо и картофель на сковороде до появления золотистой корочки.

2. Полностью доводить их до готовности на этом этапе не нужно, ведь основное приготовление будет происходить в духовке.

3. Лук нарезать и обжарить до золотистого цвета. Затем добавить крупно нарезанные грибы. Перемешать и готовить все вместе примерно 5-7 минут.

4. Для заливки нужно смешать сметану, майонез и воду. Добавить соль, перец, специи и натертый или пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешать, чтобы соус стал однородным.

5. Для запекания нужно взять кастрюлю или глубокую сковороду, которую можно использовать в духовке. На дно выложить кусочки сливочного масла. Затем сформировать слои: сначала картофель, затем обжаренная свинина, а сверху грибы с луком.

6. Залить подготовленные продукты сметанной смесью. Накрыть посуду крышкой и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекать примерно 50 минут.

7. После этого нужно снять крышку, аккуратно перемешать картофель с мясом и грибами и посыпать все тертым сыром. Вернуть блюдо в духовку еще на 10 минут при той же температуре. За это время сыр должен расплавиться и подрумяниться.

8. Готовый картофель с мясом и грибами можно подавать сразу после запекания. Благодаря заливке блюдо получается сочным, а сыр сверху образует аппетитную румяную корочку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: