Сытный картофельный пирог на ужин: добавьте нежный сливочный соус

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
378
Что быстро приготовить из картофеля на ужин
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Картофель можно приготовить не только в качестве гарнира, но и сделать из него полноценное горячее блюдо. В этом рецепте тонкие ломтики картофеля сочетаются со сливками, молоком, специями и сыром. В результате получается нежный картофельный пирог с насыщенным сливочным вкусом и румяной сырной корочкой.

Идея приготовления сытного картофельного пирога на ужин опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.

Рецепт сытного картофельного пирога

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • сливки 20-30% – 250 мл.
  • молоко – 150 мл.
  • сливочное масло – 40-50 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • твёрдый сыр – 150-200 г
  • мускатный орех – щепотка
  • тимьян – 0,5 ч.л.
  • розмарин – 0,5 ч.л.
  • соль –по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Готовим соус

1. Картофель нужно очистить и нарезать очень тонкими ломтиками толщиной примерно 2-3 мм. Промывать его после нарезки не нужно, так как крахмал поможет сливочному соусу стать гуще.

2. В кастрюле или глубокой сковороде растопить сливочное масло.

Отвариваем картофель

3. Добавить измельченный чеснок и прогреть его около минуты на слабом огне. Важно не пережарить чеснок, чтобы он не приобрел горький вкус.

4. Затем влить сливки и молоко. Добавить соль, черный перец, мускатный орех, тимьян и розмарин. Перемешать и прогреть соус на слабом огне примерно 5-7 минут. Сильно кипятить его не нужно.

Выкладываем всё в форму и добавляем сыр

5. После этого выложить нарезанный картофель прямо в сливочную смесь. Осторожно перемешать, чтобы соус равномерно покрыл все ломтики. Прогревать картофель на слабом огне еще 7-10 минут. Он должен немного размягчиться.

6. Переложить картофель вместе со сливочной смесью в форму для запекания и равномерно распределить. Сверху посыпать натертым твёрдым сыром.

Ставим в духовку

7. Поставить форму в разогретую духовку и запекать до полной готовности картофеля и появления румяной сырной корочки. Перед подачей дать блюду несколько минут постоять, после чего нарезать порционными кусочками.

Готовая запеканка

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