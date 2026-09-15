Сытный картофельный пирог на ужин: добавьте нежный сливочный соус
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Картофель можно приготовить не только в качестве гарнира, но и сделать из него полноценное горячее блюдо. В этом рецепте тонкие ломтики картофеля сочетаются со сливками, молоком, специями и сыром. В результате получается нежный картофельный пирог с насыщенным сливочным вкусом и румяной сырной корочкой.
Идея приготовления сытного картофельного пирога на ужин опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- сливки 20-30% – 250 мл.
- молоко – 150 мл.
- сливочное масло – 40-50 г
- чеснок – 1 зубчик
- твёрдый сыр – 150-200 г
- мускатный орех – щепотка
- тимьян – 0,5 ч.л.
- розмарин – 0,5 ч.л.
- соль –по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель нужно очистить и нарезать очень тонкими ломтиками толщиной примерно 2-3 мм. Промывать его после нарезки не нужно, так как крахмал поможет сливочному соусу стать гуще.
2. В кастрюле или глубокой сковороде растопить сливочное масло.
3. Добавить измельченный чеснок и прогреть его около минуты на слабом огне. Важно не пережарить чеснок, чтобы он не приобрел горький вкус.
4. Затем влить сливки и молоко. Добавить соль, черный перец, мускатный орех, тимьян и розмарин. Перемешать и прогреть соус на слабом огне примерно 5-7 минут. Сильно кипятить его не нужно.
5. После этого выложить нарезанный картофель прямо в сливочную смесь. Осторожно перемешать, чтобы соус равномерно покрыл все ломтики. Прогревать картофель на слабом огне еще 7-10 минут. Он должен немного размягчиться.
6. Переложить картофель вместе со сливочной смесью в форму для запекания и равномерно распределить. Сверху посыпать натертым твёрдым сыром.
7. Поставить форму в разогретую духовку и запекать до полной готовности картофеля и появления румяной сырной корочки. Перед подачей дать блюду несколько минут постоять, после чего нарезать порционными кусочками.
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