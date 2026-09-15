Сытный картофельный пирог на ужин: добавьте нежный сливочный соус

Картофель можно приготовить не только в качестве гарнира, но и сделать из него полноценное горячее блюдо. В этом рецепте тонкие ломтики картофеля сочетаются со сливками, молоком, специями и сыром. В результате получается нежный картофельный пирог с насыщенным сливочным вкусом и румяной сырной корочкой.

Идея приготовления сытного картофельного пирога на ужин опубликована на странице yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

сливки 20-30% – 250 мл.

молоко – 150 мл.

сливочное масло – 40-50 г

чеснок – 1 зубчик

твёрдый сыр – 150-200 г

мускатный орех – щепотка

тимьян – 0,5 ч.л.

розмарин – 0,5 ч.л.

соль –по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нужно очистить и нарезать очень тонкими ломтиками толщиной примерно 2-3 мм. Промывать его после нарезки не нужно, так как крахмал поможет сливочному соусу стать гуще.

2. В кастрюле или глубокой сковороде растопить сливочное масло.

3. Добавить измельченный чеснок и прогреть его около минуты на слабом огне. Важно не пережарить чеснок, чтобы он не приобрел горький вкус.

4. Затем влить сливки и молоко. Добавить соль, черный перец, мускатный орех, тимьян и розмарин. Перемешать и прогреть соус на слабом огне примерно 5-7 минут. Сильно кипятить его не нужно.

5. После этого выложить нарезанный картофель прямо в сливочную смесь. Осторожно перемешать, чтобы соус равномерно покрыл все ломтики. Прогревать картофель на слабом огне еще 7-10 минут. Он должен немного размягчиться.

6. Переложить картофель вместе со сливочной смесью в форму для запекания и равномерно распределить. Сверху посыпать натертым твёрдым сыром.

7. Поставить форму в разогретую духовку и запекать до полной готовности картофеля и появления румяной сырной корочки. Перед подачей дать блюду несколько минут постоять, после чего нарезать порционными кусочками.

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