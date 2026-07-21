Картофельный пирог с рыбой – это простое блюдо, которое отлично подходит для домашнего ужина. Он получается сытным, ароматным и не требует сложных ингредиентов. Такой пирог можно приготовить даже в будний день, когда на приготовление не хватает времени.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки с рыбой на ужин опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

рыба (лосось) – 400 г

яйца – 3 шт.

сметана – 300 г

твердый сыр – 150 г

свежая зелень – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель очистить и нарезать тонкими кольцами. Выложить его на дно формы для запекания ровным слоем. Половину натертого сыра распределить сверху и поставить форму в разогретую духовку примерно на 15-20 минут.

2. Тем временем приготовить начинку для пирога. В миске взбить яйца со сметаной, добавить измельчённую зелень и немного соли. Рыбу нарезать небольшими кубиками.

3. Когда картофель немного подрумянится, выложить сверху кусочки рыбы и залить яично-сметанной смесью. Посыпать оставшимся сыром и снова поставить в духовку примерно на 20 минут.

4. Готовый картофельный пирог с рыбой должен хорошо пропечься, а сверху образоваться аппетитная золотистая корочка. Перед подачей блюдо можно украсить свежей зеленью.

5. Если нужно приготовить ужин быстрее, вместо сырого картофеля можно использовать предварительно отварной. Его достаточно выложить в форму, добавить остальные ингредиенты и запечь до готовности.

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