Сытный картофельный пирог с рыбой: быстрый рецепт на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
282
Сытный картофельный пирог с рыбой: быстрый рецепт на ужин
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Картофельный пирог с рыбой – это простое блюдо, которое отлично подходит для домашнего ужина. Он получается сытным, ароматным и не требует сложных ингредиентов. Такой пирог можно приготовить даже в будний день, когда на приготовление не хватает времени.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки с рыбой на ужин опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Сытный картофельный пирог с рыбой: быстрый рецепт на ужин

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • рыба (лосось) – 400 г
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 300 г
  • твердый сыр – 150 г
  • свежая зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный картофельный пирог с рыбой: быстрый рецепт на ужин

1. Картофель очистить и нарезать тонкими кольцами. Выложить его на дно формы для запекания ровным слоем. Половину натертого сыра распределить сверху и поставить форму в разогретую духовку примерно на 15-20 минут.

2. Тем временем приготовить начинку для пирога. В миске взбить яйца со сметаной, добавить измельчённую зелень и немного соли. Рыбу нарезать небольшими кубиками.

Сытный картофельный пирог с рыбой: быстрый рецепт на ужин

3. Когда картофель немного подрумянится, выложить сверху кусочки рыбы и залить яично-сметанной смесью. Посыпать оставшимся сыром и снова поставить в духовку примерно на 20 минут.

Сытный картофельный пирог с рыбой: быстрый рецепт на ужин

4. Готовый картофельный пирог с рыбой должен хорошо пропечься, а сверху образоваться аппетитная золотистая корочка. Перед подачей блюдо можно украсить свежей зеленью.

5. Если нужно приготовить ужин быстрее, вместо сырого картофеля можно использовать предварительно отварной. Его достаточно выложить в форму, добавить остальные ингредиенты и запечь до готовности.

Сытный картофельный пирог с рыбой: быстрый рецепт на ужин

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