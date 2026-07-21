Сытный картофельный пирог с рыбой: быстрый рецепт на ужин
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Картофельный пирог с рыбой – это простое блюдо, которое отлично подходит для домашнего ужина. Он получается сытным, ароматным и не требует сложных ингредиентов. Такой пирог можно приготовить даже в будний день, когда на приготовление не хватает времени.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки с рыбой на ужин опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- рыба (лосось) – 400 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 300 г
- твердый сыр – 150 г
- свежая зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель очистить и нарезать тонкими кольцами. Выложить его на дно формы для запекания ровным слоем. Половину натертого сыра распределить сверху и поставить форму в разогретую духовку примерно на 15-20 минут.
2. Тем временем приготовить начинку для пирога. В миске взбить яйца со сметаной, добавить измельчённую зелень и немного соли. Рыбу нарезать небольшими кубиками.
3. Когда картофель немного подрумянится, выложить сверху кусочки рыбы и залить яично-сметанной смесью. Посыпать оставшимся сыром и снова поставить в духовку примерно на 20 минут.
4. Готовый картофельный пирог с рыбой должен хорошо пропечься, а сверху образоваться аппетитная золотистая корочка. Перед подачей блюдо можно украсить свежей зеленью.
5. Если нужно приготовить ужин быстрее, вместо сырого картофеля можно использовать предварительно отварной. Его достаточно выложить в форму, добавить остальные ингредиенты и запечь до готовности.
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