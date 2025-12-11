Все рецепты
Сытный новогодний салат "Грибник": делимся легким рецептом
Жареные грибы могут быть отличной основой для приготовления вкусных салатов, а также пирогов, закусок. Самые подходящие грибы для блюд – шампиньоны.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных грибов, с морковью и луком.
Ингредиенты:
- 400 г шампиньонов
- 1 морковь
- 1 лук
- 100 г чернослива
- 50 г грецких орехов (по желанию)
- соль, специи по вкусу
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте и пожарьте грибы и отдельно лук и морковь.
2. Порежьте чернослив и орехи.
3. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи и майонез, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: