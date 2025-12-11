Жареные грибы могут быть отличной основой для приготовления вкусных салатов, а также пирогов, закусок. Самые подходящие грибы для блюд – шампиньоны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных грибов, с морковью и луком.

Ингредиенты:

400 г шампиньонов

1 морковь

1 лук

100 г чернослива

50 г грецких орехов (по желанию)

соль, специи по вкусу

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте и пожарьте грибы и отдельно лук и морковь.

2. Порежьте чернослив и орехи.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи и майонез, перемешайте.

