Сытный новогодний салат "Грибник": делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт блюда

Жареные грибы могут быть отличной основой для приготовления вкусных салатов, а также пирогов, закусок. Самые подходящие грибы для блюд – шампиньоны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из жареных грибов, с морковью и луком.

Ингредиенты:

  • 400 г шампиньонов
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 100 г чернослива
  • 50 г грецких орехов (по желанию)
  • соль, специи по вкусу
  • майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте и пожарьте грибы и отдельно лук и морковь.

2. Порежьте чернослив и орехи.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте специи и майонез, перемешайте.

