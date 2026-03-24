Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сытный праздничный салат из филе, с гранатом и с майонезом: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
339
Если вы хотите приготовить вкусный салат, идеальной основой будут любые овощи, а также зелень, а для того, чтобы блюдо сытным, добавьте филе или креветки, фасоль.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с гранатом и майонезом.

Ингредиенты:

  • Отварное куриное филе
  • Консервированная кукуруза
  • Гранат
  • Петрушка
  • Орехи (вкусно с грецкими)
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте филе, добавьте кукурузу, гранат, петрушку и орехи.

2. Заправьте майонезом и перемешайте. 

