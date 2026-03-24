Если вы хотите приготовить вкусный салат, идеальной основой будут любые овощи, а также зелень, а для того, чтобы блюдо сытным, добавьте филе или креветки, фасоль.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с гранатом и майонезом.

Ингредиенты:

Отварное куриное филе

Консервированная кукуруза

Гранат

Петрушка

Орехи (вкусно с грецкими)

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, добавьте кукурузу, гранат, петрушку и орехи.

2. Заправьте майонезом и перемешайте.

