Сытный праздничный салат из филе, с гранатом и с майонезом: делимся легким рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный салат, идеальной основой будут любые овощи, а также зелень, а для того, чтобы блюдо сытным, добавьте филе или креветки, фасоль.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с гранатом и майонезом.
Ингредиенты:
- Отварное куриное филе
- Консервированная кукуруза
- Гранат
- Петрушка
- Орехи (вкусно с грецкими)
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте филе, добавьте кукурузу, гранат, петрушку и орехи.
2. Заправьте майонезом и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: