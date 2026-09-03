Сытный салат "Чизбургер" для сытного обеда и ужина: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
27
Рецепт салата
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Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат для обеда или ужина, идеальным вариантом будет салат "Чизбургер" с фаршем, овощами и пикантным соусом из кетчупа и майонеза.

Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Чизбургер" из овощей, зелени и фарша. 

Ингредиенты на порцию для двоих:

  • 400 г говяжьего фарша
  • 3-4 ломтика сыра
  • салат айсберг 4-5 листиков
  • 10 коктейльных помидоров или 1 большой
  • 4-5 маринованных огурцов
  • 1 фиолетовый лук

Соус:

  • 1 большая ложка сметаны
  • 1 большая ложка кетчупа
  • 1 ч.л. горчицы
  • 1/2 ч.л. сухого чеснока
  • 1 ч.л. копченой паприки

Способ приготовления: 

1. Обжарьте фарш, добавьте сыр, специи. 

Жареный фарш

2. Порежьте овощи, лук.

Овощи для блюда

3. Смешайте все для соуса, полейте салат и перемешайте.

Готовый салат

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