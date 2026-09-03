Сытный салат "Чизбургер" для сытного обеда и ужина: делимся легким рецептом
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Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат для обеда или ужина, идеальным вариантом будет салат "Чизбургер" с фаршем, овощами и пикантным соусом из кетчупа и майонеза.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Чизбургер" из овощей, зелени и фарша.
Ингредиенты на порцию для двоих:
- 400 г говяжьего фарша
- 3-4 ломтика сыра
- салат айсберг 4-5 листиков
- 10 коктейльных помидоров или 1 большой
- 4-5 маринованных огурцов
- 1 фиолетовый лук
Соус:
- 1 большая ложка сметаны
- 1 большая ложка кетчупа
- 1 ч.л. горчицы
- 1/2 ч.л. сухого чеснока
- 1 ч.л. копченой паприки
Способ приготовления:
1. Обжарьте фарш, добавьте сыр, специи.
2. Порежьте овощи, лук.
3. Смешайте все для соуса, полейте салат и перемешайте.
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