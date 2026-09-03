Если вы хотите приготовить вкусный, сытный салат для обеда или ужина, идеальным вариантом будет салат "Чизбургер" с фаршем, овощами и пикантным соусом из кетчупа и майонеза.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата "Чизбургер" из овощей, зелени и фарша.

Ингредиенты на порцию для двоих:

400 г говяжьего фарша

3-4 ломтика сыра

салат айсберг 4-5 листиков

10 коктейльных помидоров или 1 большой

4-5 маринованных огурцов

1 фиолетовый лук

Соус:

1 большая ложка сметаны

1 большая ложка кетчупа

1 ч.л. горчицы

1/2 ч.л. сухого чеснока

1 ч.л. копченой паприки

Способ приготовления:

1. Обжарьте фарш, добавьте сыр, специи.

2. Порежьте овощи, лук.

3. Смешайте все для соуса, полейте салат и перемешайте.

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