Сытный салат из баклажанов и филе для ужина: делимся легким рецептом

Запеченные баклажаны – лучший овощ для приготовления вкусных, сытных салатов, закусок с начинками и намазок. Еще его можно просто запечь.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из запеченных баклажанов.

Ингредиенты:

Баклажан 1 шт.

Помидор 1-2 шт.

Куриное филе 1 шт.

Майонез

Чеснок

Укроп

Способ приготовления:

1. Порежьте и обжарьте баклажаны, порвите на куски, добавьте порезанный помидор, филе, тертый чеснок, зелень, майонез.

2. Перемешайте и подавайте салат.

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