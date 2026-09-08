Сытный салат из баклажанов и филе для ужина: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Рецепт теплого салата с баклажанами
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Запеченные баклажаны – лучший овощ для приготовления вкусных, сытных салатов, закусок с начинками и намазок. Еще его можно просто запечь.

Вкусный салат из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из запеченных баклажанов.

Ингредиенты:

  • Баклажан 1 шт.
  • Помидор 1-2 шт.
  • Куриное филе 1 шт.
  • Майонез
  • Чеснок
  • Укроп

Способ приготовления:

1. Порежьте и обжарьте баклажаны, порвите на куски, добавьте порезанный помидор, филе, тертый чеснок, зелень, майонез.

Ингредиенты для блюда

2. Перемешайте и подавайте салат.

Готовый салат

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