Сытный салат из баклажанов и филе для ужина: делимся легким рецептом
1 минута
1,3 т.
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Запеченные баклажаны – лучший овощ для приготовления вкусных, сытных салатов, закусок с начинками и намазок. Еще его можно просто запечь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из запеченных баклажанов.
Ингредиенты:
- Баклажан 1 шт.
- Помидор 1-2 шт.
- Куриное филе 1 шт.
- Майонез
- Чеснок
- Укроп
Способ приготовления:
1. Порежьте и обжарьте баклажаны, порвите на куски, добавьте порезанный помидор, филе, тертый чеснок, зелень, майонез.
2. Перемешайте и подавайте салат.
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