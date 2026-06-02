Грибы и филе – продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно отбивные с грибным соусом, котлеты, а также намазки, салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из филе, с жареными грибами и луком.

Ингредиенты:

филе бедра 400-500 г

шампиньоны 500 г

яйца 4-5 шт.

зеленый лук 1 пучок

майонез 3-5 ст.л.

соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. К филе добавить 1 ст.л. масла, и специи (соль, перец, сухой чеснок, паприку), перемешать. Запечь в мультипечи при 190°C примерно 25 мин. (10 минут, перевернуть, 10 минут, перевернуть, 5 минут. Горячим мясо завернуть сначала в пергамент, затем в фольгу и дать остыть до комнатной температуры.

2. Грибы порезать и поджарить до золотистости на ложке масла.

3. В миску выложить порезанное запеченное филе бедра, поджаренные грибы, порезанные отварные яйца, зеленый лук, соль, перец, копченую паприку, майонез и перемешать.

