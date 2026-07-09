Сытный салат из куриных сердечек: делимся легким рецептом блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
108
Сытный салат из куриных сердечек: делимся легким рецептом блюда
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Салат с куриными сердечками может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Заправлять такие салаты лучше всего сметаной или йогуртом.

Сытный салат из куриных сердечек: делимся легким рецептом блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриных сердечек. 

Ингредиенты:

  • Куриные сердца 300 г (очищенные и отварные)
  • Свежие огурцы 3 шт. (мелко нарезанные)
  • Маринованные огурцы 3 шт.
  • Вареные яйца 3 шт.
  • Фиолетовый лук маринованный с лимонным соком и 1/2 ч.л. сахара (15 минут)
  • Вареная кукуруза в консервах
  • Сметана для заправки
  • Перец по вкусу
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Отварите сердечки.

Сытный салат из куриных сердечек: делимся легким рецептом блюда

2. Овощи порежьте, лук замаринуйте.

Сытный салат из куриных сердечек: делимся легким рецептом блюда

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте сметаной и подавайте!

Сытный салат из куриных сердечек: делимся легким рецептом блюда

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