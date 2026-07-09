Салат с куриными сердечками может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Заправлять такие салаты лучше всего сметаной или йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриных сердечек.

Ингредиенты:

Куриные сердца 300 г (очищенные и отварные)

Свежие огурцы 3 шт. (мелко нарезанные)

Маринованные огурцы 3 шт.

Вареные яйца 3 шт.

Фиолетовый лук маринованный с лимонным соком и 1/2 ч.л. сахара (15 минут)

Вареная кукуруза в консервах

Сметана для заправки

Перец по вкусу

Соль

Способ приготовления:

1. Отварите сердечки.

2. Овощи порежьте, лук замаринуйте.

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте сметаной и подавайте!

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