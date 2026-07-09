Сытный салат из куриных сердечек: делимся легким рецептом блюда
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Салат с куриными сердечками может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Заправлять такие салаты лучше всего сметаной или йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриных сердечек.
Ингредиенты:
- Куриные сердца 300 г (очищенные и отварные)
- Свежие огурцы 3 шт. (мелко нарезанные)
- Маринованные огурцы 3 шт.
- Вареные яйца 3 шт.
- Фиолетовый лук маринованный с лимонным соком и 1/2 ч.л. сахара (15 минут)
- Вареная кукуруза в консервах
- Сметана для заправки
- Перец по вкусу
- Соль
Способ приготовления:
1. Отварите сердечки.
2. Овощи порежьте, лук замаринуйте.
3. Смешайте все ингредиенты, заправьте сметаной и подавайте!
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