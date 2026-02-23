Сытный салат из куриных сердечек: делимся оригинальным рецептом блюда на каждый день

Куриные сердечки – очень бюджетный, при этом вкусный и сытный продукт, который может быть основой для вкусных салатов, закусок. При выборе субпродукта всегда обращайте внимание на цвет сердечек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриных сердечек. 

Ингредиенты:

  • куриные сердечки 500 г
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • яйца 4 шт.
  • горошек консервированный 100 г
  • майонез 2 ст. л
  • соль по вкусу
  • масло 1 ст. л

Способ приготовления: 

1. Куриные сердечки зачищаем и варим в усиленной воде 25-30 минут. Готовые сердечки разрезаем на 4 части и выкладываем на тарелку.

2. Мелко нарезаем лук, морковь натираем на крупную терку и жарим на растительном масле до мягкости. Отваренные яйца нарезаем и добавляем к сердечкам, добавляем охлажденную зажарку и консервированный горошек.

3. Добавляем майонез и перемешиваем.

