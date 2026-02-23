Все рецепты
Сытный салат из куриных сердечек: делимся оригинальным рецептом блюда на каждый день
Куриные сердечки – очень бюджетный, при этом вкусный и сытный продукт, который может быть основой для вкусных салатов, закусок. При выборе субпродукта всегда обращайте внимание на цвет сердечек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриных сердечек.
Ингредиенты:
- куриные сердечки 500 г
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- яйца 4 шт.
- горошек консервированный 100 г
- майонез 2 ст. л
- соль по вкусу
- масло 1 ст. л
Способ приготовления:
1. Куриные сердечки зачищаем и варим в усиленной воде 25-30 минут. Готовые сердечки разрезаем на 4 части и выкладываем на тарелку.
2. Мелко нарезаем лук, морковь натираем на крупную терку и жарим на растительном масле до мягкости. Отваренные яйца нарезаем и добавляем к сердечкам, добавляем охлажденную зажарку и консервированный горошек.
3. Добавляем майонез и перемешиваем.
