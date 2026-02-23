Куриные сердечки – очень бюджетный, при этом вкусный и сытный продукт, который может быть основой для вкусных салатов, закусок. При выборе субпродукта всегда обращайте внимание на цвет сердечек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из куриных сердечек.

Ингредиенты:

куриные сердечки 500 г

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

яйца 4 шт.

горошек консервированный 100 г

майонез 2 ст. л

соль по вкусу

масло 1 ст. л

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки зачищаем и варим в усиленной воде 25-30 минут. Готовые сердечки разрезаем на 4 части и выкладываем на тарелку.

2. Мелко нарезаем лук, морковь натираем на крупную терку и жарим на растительном масле до мягкости. Отваренные яйца нарезаем и добавляем к сердечкам, добавляем охлажденную зажарку и консервированный горошек.

3. Добавляем майонез и перемешиваем.

