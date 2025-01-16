Видео дня
Сытный салат из макарон, с филе и овощами: простой рецепт блюда для всей семьи
Макароны – очень простой и сытный продукт, который можно готовить с мясом, сыром, овощами, тушенкой. Еще из них получится очень вкусный салат, а также запеканка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из макарон, с зеленью и сыром.
Ингредиенты:
- 100 г цельнозерновой пасты
- 1 небольшое куриное филе
- 1/2 пачки рукколы
- 100 г моцареллы
- 10-15 помидорок черри
- 1/4 фиолетового лука
Заправка:
- 2 ст.л. йогурта от 1,5-8%
- 1 ч.л. песто
- 1 ч.л. французской горчицы
- щепотка соли
- 1 ст.л. масла
- 1/3.л. сухого чеснока
- 20 г пармезана(по желанию)
Способ приготовления:
1. Макароны отварите.
2. Овощи порежьте, зелень помойте, сыр порежьте, лук кольцами. Филе произвольно.
3. Смешайте все ингредиенты для заправки.
4. Смешайте все и можно есть сразу!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: