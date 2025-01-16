Сытный салат из макарон, с филе и овощами: простой рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сытный салат из макарон, с филе и овощами: простой рецепт блюда для всей семьи

Макароны – очень простой и сытный продукт, который можно готовить с мясом, сыром, овощами, тушенкой. Еще из них получится очень вкусный салат, а также запеканка.

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из макарон, с зеленью и сыром.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 100 г цельнозерновой пасты
  • 1 небольшое куриное филе
  • 1/2 пачки рукколы
  • 100 г моцареллы
  • 10-15 помидорок черри
  • 1/4 фиолетового лука

Заправка:

  • 2 ст.л. йогурта от 1,5-8%
  • 1 ч.л. песто
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • щепотка соли
  • 1 ст.л. масла
  • 1/3.л. сухого чеснока
  • 20 г пармезана(по желанию)

Способ приготовления:

1. Макароны отварите.

Макароны для блюда

2. Овощи порежьте, зелень помойте, сыр порежьте, лук кольцами. Филе произвольно.

Продукты для салата

3. Смешайте все ингредиенты для заправки.

Соус для салата

4. Смешайте все и можно есть сразу!

Готовый салат

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