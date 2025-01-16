Макароны – очень простой и сытный продукт, который можно готовить с мясом, сыром, овощами, тушенкой. Еще из них получится очень вкусный салат, а также запеканка.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из макарон, с зеленью и сыром.

Ингредиенты:

100 г цельнозерновой пасты

1 небольшое куриное филе

1/2 пачки рукколы

100 г моцареллы

10-15 помидорок черри

1/4 фиолетового лука

Заправка:

2 ст.л. йогурта от 1,5-8%

1 ч.л. песто

1 ч.л. французской горчицы

щепотка соли

1 ст.л. масла

1/3.л. сухого чеснока

20 г пармезана(по желанию)

Способ приготовления:

1. Макароны отварите.

2. Овощи порежьте, зелень помойте, сыр порежьте, лук кольцами. Филе произвольно.

3. Смешайте все ингредиенты для заправки.

4. Смешайте все и можно есть сразу!

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