Морковь по-корейски – отличная и вкусная закуска, а также идеальная основа для салатов. Еще ее можно добавлять в гамбургеры.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата салата из моркови по-корейски и колбасок.

Ингредиенты:

300 г колбасок

1-2 огурца

100 г кукурузы

100 г сыра

100 г моркови по-корейски

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты порежьте.

2. Добавьте майонез, солим, перчим и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: