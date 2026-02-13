Все рецепты
Сытный салат из моркови по-корейски и копченых колбасок: самый простой рецепт блюда
Морковь по-корейски – отличная и вкусная закуска, а также идеальная основа для салатов. Еще ее можно добавлять в гамбургеры.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата салата из моркови по-корейски и колбасок.
Ингредиенты:
- 300 г колбасок
- 1-2 огурца
- 100 г кукурузы
- 100 г сыра
- 100 г моркови по-корейски
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты порежьте.
2. Добавьте майонез, солим, перчим и перемешайте.
