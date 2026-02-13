Сытный салат из моркови по-корейски и копченых колбасок: самый простой рецепт блюда

Морковь по-корейски – отличная и вкусная закуска, а также идеальная основа для салатов. Еще ее можно добавлять в гамбургеры.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата салата из моркови по-корейски и колбасок.

Ингредиенты:

  • 300 г колбасок
  • 1-2 огурца
  • 100 г кукурузы
  • 100 г сыра
  • 100 г моркови по-корейски
  • соль, перец
  • майонез

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты порежьте.

2. Добавьте майонез, солим, перчим и перемешайте.

