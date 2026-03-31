Сытный салат из овощей и колбасы: рецепт блюда для пасхального стола
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а особенно – из любых овощей, мяса, сыра. Заправлять салаты можно майонезом, йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата, из колбасок, сыра и с майонезом.
Ингредиенты:
- колбаса копченая (охотничьи или баварские) 200 г
- кукуруза консервированная 150 г
- лук обычный или фиолетовый 1 шт. (средний)
- помидор 1 шт. (крупный)
- перец красный 1 шт.
- маринованные (консервированные) огурцы 3 шт.
- сыр твердый 120 г
- петрушка небольшой пучок
- майонез 100 г
- горчица в зернах 1 ч.л.
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Консервированные огурчики, твердый сыр, помидоры, фиолетовый лук и болгарский перец нарезать кубиками. Переложить в миску глубокую удобную для смешивания.
2. В миску добавить консервированную кукурузу, нарезанную кружочками колбасу, или можно выбрать обычную копченую и нарезать кубиками.
3. Солим и перчим по вкусу. Добавляем горчицу в зернах и майонез, перемешиваем.
