Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а особенно – из любых овощей, мяса, сыра. Заправлять салаты можно майонезом, йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата, из колбасок, сыра и с майонезом.

Ингредиенты:

колбаса копченая (охотничьи или баварские) 200 г

кукуруза консервированная 150 г

лук обычный или фиолетовый 1 шт. (средний)

помидор 1 шт. (крупный)

перец красный 1 шт.

маринованные (консервированные) огурцы 3 шт.

сыр твердый 120 г

петрушка небольшой пучок

майонез 100 г

горчица в зернах 1 ч.л.

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Консервированные огурчики, твердый сыр, помидоры, фиолетовый лук и болгарский перец нарезать кубиками. Переложить в миску глубокую удобную для смешивания.

2. В миску добавить консервированную кукурузу, нарезанную кружочками колбасу, или можно выбрать обычную копченую и нарезать кубиками.

3. Солим и перчим по вкусу. Добавляем горчицу в зернах и майонез, перемешиваем.

