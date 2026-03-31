Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сытный салат из овощей и колбасы: рецепт блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
732
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, а особенно – из любых овощей, мяса, сыра. Заправлять салаты можно майонезом, йогуртом. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата, из колбасок, сыра и с майонезом. 

Ингредиенты:

  • колбаса копченая (охотничьи или баварские)  200 г
  • кукуруза консервированная 150 г
  • лук обычный или фиолетовый 1 шт. (средний)
  • помидор 1 шт. (крупный)
  • перец красный 1 шт.
  • маринованные (консервированные) огурцы 3 шт.
  • сыр твердый 120 г
  • петрушка небольшой пучок
  • майонез 100 г
  • горчица в зернах 1 ч.л.
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Консервированные огурчики, твердый сыр, помидоры, фиолетовый лук и болгарский перец нарезать кубиками. Переложить в миску глубокую удобную для смешивания.

2. В миску добавить консервированную кукурузу, нарезанную кружочками колбасу, или можно выбрать обычную копченую и нарезать кубиками.

3. Солим и перчим по вкусу. Добавляем горчицу в зернах и майонез, перемешиваем.

