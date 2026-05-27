Куриное филе – очень вкусный и полезный продукт, который может быть основой для отбивных, котлет и салатов. Еще из него можно приготовить намазки и паштет.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из запеченного филе, с грибами.

Ингредиенты:

филе бедра от 400-500 г

шампиньоны – 500 г

яйца – 4-5 шт.

зеленый лук – 1 пуч.

майонез – 3-5 ст.л.

соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. К филе добавьте 1 ст.л. масла, и специи (соль, перец, сухой чеснок, паприку), перемешать.

2. Запечь в мультипечи при 190°C примерно 25 мин. (10 мин., перевернуть, 10 мин., перевернуть, 5 мин.). Горячим завернуть сначала в пергамент, затем в фольгу и дать остыть до комнатной температуры.

3. Грибы порезать и поджарить до золотистости на ложке масла.

4. В миску выложить порезанное запеченное филе бедра, поджаренные грибы, порезанные отварные яйца, зеленый лук,, соль, перец, копченую паприку, майонез и перемешать.

