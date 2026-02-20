Все рецепты
Сытный салат с морковью по-корейски и филе: самый простой рецепт
Домашние салаты можно готовить из любых овощей и зелени. А также отличным вариантом будет язык, сердце, филе, креветки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из моркови по-корейски с куриным филе.
Ингредиенты:
- кукуруза – 1/2 б.
- морковь по-корейски – 200 г
- яйца – 3-4 шт.
- огурцы – 5 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- специи: соль, перец – по вкусу
- майонез/йогурт без добавок – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте кукурузу, морковь по-корейски, порезанные кубиком отварные яйца, порезанные полосками огурцы.
2. Куриное филе запеките, отварите, пожарьте, добавьте специи, майонез/йогурт и перемешать.
3. Также по желанию можно добавить мелко порубленный укроп.
