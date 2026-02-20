Домашние салаты можно готовить из любых овощей и зелени. А также отличным вариантом будет язык, сердце, филе, креветки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из моркови по-корейски с куриным филе.

Ингредиенты:

кукуруза – 1/2 б.

морковь по-корейски – 200 г

яйца – 3-4 шт.

огурцы – 5 шт.

куриное филе – 1 шт.

специи: соль, перец – по вкусу

майонез/йогурт без добавок – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте кукурузу, морковь по-корейски, порезанные кубиком отварные яйца, порезанные полосками огурцы.

2. Куриное филе запеките, отварите, пожарьте, добавьте специи, майонез/йогурт и перемешать.

3. Также по желанию можно добавить мелко порубленный укроп.

