Сытный салат с морковью по-корейски и филе: самый простой рецепт

Домашние салаты можно готовить из любых овощей и зелени. А также отличным вариантом будет язык, сердце, филе, креветки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из моркови по-корейски с куриным филе. 

Ингредиенты: 

  • кукуруза – 1/2 б.
  • морковь по-корейски – 200 г
  • яйца – 3-4 шт. 
  • огурцы – 5 шт.
  • куриное филе – 1 шт. 
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • майонез/йогурт без добавок – 3-4 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Смешайте кукурузу, морковь по-корейски, порезанные кубиком отварные яйца, порезанные полосками огурцы.

2. Куриное филе запеките, отварите, пожарьте, добавьте специи, майонез/йогурт и перемешать.

3. Также по желанию можно добавить мелко порубленный укроп.

