Сытный салат с морковью по-корейски, колбасками и сыром: готовится блюдо 10 минут
Морковь по-корейски – лучшая закуска, а также идеальная основа для салатов и закусок. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из колбасок, с морковью по-корейски и сыром.
Ингредиенты:
- 300 г колбасок
- 1-2 огурца
- 100 г кукурузы
- 100 г сыра
- 100 г моркови по-корейски
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте колбаски, сыр, огурцы.
2. Добавьте кукурузу, морковь по-корейски, майонез, специи и перемешайте.
