Сытный салат с морковью по-корейски, колбасками и сыром: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Морковь по-корейски – лучшая закуска, а также идеальная основа для салатов и закусок. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми продуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из колбасок, с морковью по-корейски и сыром.

Ингредиенты:

  • 300 г колбасок
  • 1-2 огурца
  • 100 г кукурузы
  • 100 г сыра
  • 100 г моркови по-корейски
  • соль, перец
  • майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте колбаски, сыр, огурцы.

2. Добавьте кукурузу, морковь по-корейски, майонез, специи и перемешайте.

