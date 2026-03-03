Морковь по-корейски – лучшая закуска, а также идеальная основа для салатов и закусок. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми продуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из колбасок, с морковью по-корейски и сыром.

Ингредиенты:

300 г колбасок

1-2 огурца

100 г кукурузы

100 г сыра

100 г моркови по-корейски

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте колбаски, сыр, огурцы.

2. Добавьте кукурузу, морковь по-корейски, майонез, специи и перемешайте.

