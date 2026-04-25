Сытный салат с сыром "косичка" и морковью по-корейски за 5 минут: делимся рецептом
Домашние салаты можно готовить из любых овощей. А для яркого и насыщенного вкуса добавьте зелень, цитрусовые, специи. А для пикантности добавить можно морковь по-корейски, лук зеленый, каперсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из яиц, моркови по-корейски, сыра.
Ингредиенты:
- сыр косичка
- кукуруза консервированная
- отварные яйца
- майонез
- морковь по-корейски
- специи
Способ приготовления:
1. Сыр косичку нарезаем, добавим кукурузу, морковь и нарезанные яйца.
2. Заправьте майонезом и перемешайте.
