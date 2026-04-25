Сытный салат с сыром "косичка" и морковью по-корейски за 5 минут: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
606
Сытный салат с сыром 'косичка' и морковью по-корейски за 5 минут: делимся рецептом

Домашние салаты можно готовить из любых овощей. А для яркого и насыщенного вкуса добавьте зелень, цитрусовые, специи. А для пикантности добавить можно морковь по-корейски, лук зеленый, каперсы. 

Сытный салат с сыром "косичка" и морковью по-корейски за 5 минут: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из яиц, моркови по-корейски, сыра. 

Ингредиенты: 

  • сыр косичка
  • кукуруза консервированная
  • отварные яйца
  • майонез
  • морковь по-корейски
  • специи

Способ приготовления: 

1. Сыр косичку нарезаем, добавим кукурузу, морковь и нарезанные яйца.

Сытный салат с сыром "косичка" и морковью по-корейски за 5 минут: делимся рецептом

2. Заправьте майонезом и перемешайте. 

Сытный салат с сыром "косичка" и морковью по-корейски за 5 минут: делимся рецептом

