Сытный ужин из картофеля и курицы в духовке: как приготовить
Для того, чтобы приготовить сытный ужин, соедините картофель и курицу в одной форме. Эти компоненты можно очень вкусно запечь в духовке, добавив сыр для золотистой корочки.
Идея приготовления сытного ужина из картофеля и курицы в духовке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 5-7 шт.
- куриное филе – 500 г
- лук – 1 шт.
- кукуруза – 100 г (консервированная или замороженная)
- соль, специи – по вкусу
- сыр – 100 г
Ингредиенты для заливки:
- сливки 20% – 100 мл.
- сыр твердый – 70 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель нарежьте кубиками и выложите в форму для запекания.
2. Добавьте куриное филе кубиками, измельченный лук и кукурузу.
3. Для заливки смешайте сливки с тертым сыром, солью и молотым перцем.
4. Залейте блюдо, осторожно перемешайте.
5. Накройте фольгой и запекайте 30 минут при 180°С.
6. Затем снимите фольгу, посыпьте сверху тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут до румяной корочки.
