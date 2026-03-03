Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сытный ужин из картофеля и курицы в духовке: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
594
Сытный ужин из картофеля и курицы в духовке: как приготовить

Для того, чтобы приготовить сытный ужин, соедините картофель и курицу в одной форме. Эти компоненты можно очень вкусно запечь в духовке, добавив сыр для золотистой корочки.

Идея приготовления сытного ужина из картофеля и курицы в духовке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Сытный ужин из картофеля и курицы в духовке: как приготовить

Ингредиенты:

  • картофель – 5-7 шт.
  • куриное филе – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • кукуруза – 100 г (консервированная или замороженная)
  • соль, специи – по вкусу
  • сыр – 100 г

Ингредиенты для заливки:

  • сливки 20% – 100 мл.
  • сыр твердый – 70 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Сытный ужин из картофеля и курицы в духовке: как приготовить

1. Картофель нарежьте кубиками и выложите в форму для запекания.

2. Добавьте куриное филе кубиками, измельченный лук и кукурузу.

Сытный ужин из картофеля и курицы в духовке: как приготовить

3. Для заливки смешайте сливки с тертым сыром, солью и молотым перцем.

Сытный ужин из картофеля и курицы в духовке: как приготовить

4. Залейте блюдо, осторожно перемешайте.

5. Накройте фольгой и запекайте 30 минут при 180°С.

Сытный ужин из картофеля и курицы в духовке: как приготовить

6. Затем снимите фольгу, посыпьте сверху тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты