Для того, чтобы приготовить сытный ужин, соедините картофель и курицу в одной форме. Эти компоненты можно очень вкусно запечь в духовке, добавив сыр для золотистой корочки.

Идея приготовления сытного ужина из картофеля и курицы в духовке опубликована на странице фудблогера radostina ksenia в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5-7 шт.

куриное филе – 500 г

лук – 1 шт.

кукуруза – 100 г (консервированная или замороженная)

соль, специи – по вкусу

сыр – 100 г

Ингредиенты для заливки:

сливки 20% – 100 мл.

сыр твердый – 70 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте кубиками и выложите в форму для запекания.

2. Добавьте куриное филе кубиками, измельченный лук и кукурузу.

3. Для заливки смешайте сливки с тертым сыром, солью и молотым перцем.

4. Залейте блюдо, осторожно перемешайте.

5. Накройте фольгой и запекайте 30 минут при 180°С.

6. Затем снимите фольгу, посыпьте сверху тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: