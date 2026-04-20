Сытный завтрак из 4 ингредиентов без лишних калорий: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Лаваш и любой сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также десертов. Еще из лаваша можно сделать пиццу, запеканки.

Кулинар поделился на YouTube рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с начинкой из творога и твердого сыра.

Ингредиенты:

  • Творог кисломолочный 450 г (5% жирности)
  • Твердый сыр 100 г
  • Яйца 2 шт.
  • Зеленый лук 40 г
  • Лаваш 110 г
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, творог разомните, смешайте, добавьте яйца, порезанный зеленый лук и перемешайте.

2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните и обжарьте на сухой сковороде.

