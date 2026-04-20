Сытный завтрак из 4 ингредиентов без лишних калорий: делимся рецептом
Лаваш и любой сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также десертов. Еще из лаваша можно сделать пиццу, запеканки.
Кулинар поделился на YouTube рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с начинкой из творога и твердого сыра.
Ингредиенты:
- Творог кисломолочный 450 г (5% жирности)
- Твердый сыр 100 г
- Яйца 2 шт.
- Зеленый лук 40 г
- Лаваш 110 г
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, творог разомните, смешайте, добавьте яйца, порезанный зеленый лук и перемешайте.
2. Порежьте лаваш, выложите начинку, сверните и обжарьте на сухой сковороде.
