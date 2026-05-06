Сырая морковь – лучший овощ для приготовления полезных и вкусных салатов, закусок, а также тако, намазок. Также из моркови получатся очень вкусные кексы, запеканки и пироги.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и полезных тако из сырой моркови с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

морковь 2 средние (250-300 г)

яйцо 1 шт.

твердый сыр 150 г

соль, перец по вкусу

Для начинки:

зелень, авокадо, томат, индейка / ветчина / яйцо / слабосоленый лосось — по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь натираем на крупной терке, добавляем яйцо, половину сыра тоже на крупной терке, соль и перец. Хорошо перемешиваем.

2. На противень с пергаментом выкладываем смесь в форме тонких круглых лепешек, я смазываю пергамент кокосовым маслом или можно растительным, чтобы тако хорошо отходили от пергамента.

3. Выпекаем примерно 15 минут при температуре 180°C, до золотистого цвета. Пока тако горячие переворачиваем их и затираем оставшимся сыром. Даем несколько минут остыть, чтобы лепешки стали эластичными. Добавляем начинку, складываем пополам – и готово.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: