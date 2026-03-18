Если вы хотите быстро приготовить вкусную и легкую закуску, идеальной основой будут тарталетки. Для начинки подойдет куриное филе, сыр, яйца, креветки, зелень, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram легким рецептом очень вкусных, праздничных тарталеток "Цезарь".

Ингредиенты:

тарталетки

соус "Цезарь"/майонез/или любимый

листья салата

филе курицы копченое

перепиленные яйца

томаты черри

Способ приготовления:

1. Дно тарталетки смазываем соусом или майонезом с чесноком.

2. Далее листья салата, ветчину кубиком, яйца, черри и полейте соусом, присыпьте сыром и подавайте.

