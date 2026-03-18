Тарталетки "Цезарь" для пасхального стола: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
660
Рецепт тарталеток

Если вы хотите быстро приготовить вкусную и легкую закуску, идеальной основой будут тарталетки. Для начинки подойдет куриное филе, сыр, яйца, креветки, зелень, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram легким рецептом очень вкусных, праздничных тарталеток "Цезарь".

Ингредиенты: 

  • тарталетки
  • соус "Цезарь"/майонез/или любимый
  • листья салата
  • филе курицы копченое
  • перепиленные яйца
  • томаты черри

Способ приготовления: 

1. Дно тарталетки смазываем соусом или майонезом с чесноком.

2. Далее листья салата, ветчину кубиком, яйца, черри и полейте соусом, присыпьте сыром и подавайте.

