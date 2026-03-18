Все рецепты
Тарталетки "Цезарь" для пасхального стола: рецепт вкусной и бюджетной закуски
Если вы хотите быстро приготовить вкусную и легкую закуску, идеальной основой будут тарталетки. Для начинки подойдет куриное филе, сыр, яйца, креветки, зелень, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram легким рецептом очень вкусных, праздничных тарталеток "Цезарь".
Ингредиенты:
- тарталетки
- соус "Цезарь"/майонез/или любимый
- листья салата
- филе курицы копченое
- перепиленные яйца
- томаты черри
Способ приготовления:
1. Дно тарталетки смазываем соусом или майонезом с чесноком.
2. Далее листья салата, ветчину кубиком, яйца, черри и полейте соусом, присыпьте сыром и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: