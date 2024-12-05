Макароны – лучшее блюдо для сытного и простого ужина. Стоит отметить, что готовить их можно как в кастрюле, так и в мультиварке, сковороде, духовке и просто в микроволновке.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и быстро приготовить макароны в микроволновке для ужина.

Способ приготовления:

1. Для этого вам нужно макароны положите в емкость для микроволновой печи, слегка посолить и обязательно залейте кипятком.

2. Установите таймер микроволновки на 15 минут. Но, если вы используете холодную вод, тогда время на таймере нужно увеличить до 22 минут. Через 7 минут после приготовления нужно один раз перемешать макароны сверху вниз, чтобы они равномерно проварились.

3. Готовые макароны откиньте на дуршлаг и промойте горячей водой!

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