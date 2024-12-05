Техника все сделает за вас: как приготовить макароны в микроволновке для ужина за считанные минуты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Техника все сделает за вас: как приготовить макароны в микроволновке для ужина за считанные минуты

Макароны – лучшее блюдо для сытного и простого ужина. Стоит отметить, что готовить их можно как в кастрюле, так и в мультиварке, сковороде, духовке и просто в микроволновке.

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Как быстро приготовить макароны

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и быстро приготовить макароны в микроволновке для ужина.

Как быстро приготовить макароны

Способ приготовления:

1. Для этого вам нужно макароны положите в емкость для микроволновой печи, слегка посолить и обязательно залейте кипятком. 

Как приготовить макароны без кастрюле

2. Установите таймер микроволновки на 15 минут. Но, если вы используете холодную вод, тогда время на таймере нужно увеличить до 22 минут. Через 7 минут после приготовления нужно один раз перемешать макароны сверху вниз, чтобы они равномерно проварились.

Как приготовить макароны в микроволновке

3. Готовые макароны откиньте на дуршлаг и промойте горячей водой!

Готовое блюдо

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